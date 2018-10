Keskeytysriski Hamiltonin ainoa mestaruuseste

Heikki Kulta

Keskeytysriski on Lewis Hamiltonin vaikein vastustaja sunnuntaina, kun Mercedeksen brittilähti lähtee sinetöimään uransa viidettä maailmanmestaruutta.

Matemaattisesti titteli on kyllä taputeltu. Hamiltonille riittää mestaruusjuhlien käynnistämiseen sijoittuminen seitsemän kärkisakkiin ja vaikka keskeytys, jos Sebastian Vettel ei voita kisaa.

Vuosi sitten Hamilton varmisti mestaruutensa samassa paikassa. Silloin kisa lähti liikkeelle rengasrikolla törmäyksessä Vettelin kanssa. Hamilton ajoi maaliin yhdeksäntenä, minkä jälkeen ero Vetteliin oli 56 pistettä, kun kaksi kisaa oli ajamatta.

Mercedeksen puolella enemmän jännitystä onkin Valtteri Bottaksen sijoituksessa.

Kimi Räikkönen ohitti maanmiehensä kuljettajien MM-sarjassa Austinin voitollaan. Samalla Bottas putosi jo 59 pisteen päähän kakkossijaa miehittävästä Vettelistä.

Kilpajohtaja Toto Wolffilla ei ole vaikeuksia kirittää omiaan viikonloppuun Austinin tappion jälkeen.

– Kun sanoin ennen USA:n viikonloppua, tämän vuoden MM-taistot ovat vielä kaikkea muuta kuin ratkenneet. Vaikka Lewis pystyi kasvattamaan johtoaan Sebastiaan, me hävisimme tiiminä pisteitä Ferrarille. Meillä on yhä kiivas kamppailu käsissämme ja meidän on rutistettava täysillä kummassakin MM-taistossa, Wolff viitoittaa.

– Emme voi olla tyytyväisiä Austinin kaltaisiin tuloksiin, mutta samalla se tarjoaa meille tilaisuuden oppia ja iskeä takaisin entistä vahvempana.

Wolffin valtakaudella Mercedeksellä on kaksi voittoa Meksikosta. Ensimmäisen toi Nico Rosberg 2015 ja Hamilton korjasi potin 2016. Viime vuonna Bottas oli kisassa kakkosena.

– Meksiko tarjoaa hyvin erilaisen haasteen. Autódromo Hermanos Rodríguez sijiatsee hyvin korkealla ja ohut ilma vaatii paljon autoilta ja voimayksiköitä. Se kuuluu heikoimpiin ratoihimme ja odotamme nytkin kovaa kamppailua Ferrarin ja Red Bullin kanssa.

– Kun sääennuste lupaa samankaltaista keliä kuin Austinin viikonloppuna, tiedossa voi taas olla kaikille yhtä hankala tehtävä, jos ajaminen kuivalla radalla jää vähiin.

– Missään tapauksessa viikonlopusta ei tule helppoa, mutta meistä jokainen tiimissä on keskittynyt, motivoitunut ja määrätietoinen lyömään painetta Abu Dhabin finaalikisan loppuun asti, Wolff vakuuttaa.