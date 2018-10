Szafnauer vie Force Indiaa kärkikolmikkoon

Heikki Kulta

Otmar Szafnauer yleni Force Indian tallipäälliköksi kesätauolla. Hän tunnustautuu Suomi-faniksi, mutta lähin yhteys maahamme tulee Finlay-pojan nimestä.

Isä kutsuu poikaansa nimellä Finn.

– Mutta ei se kyllä suomalaista tarkoita. Finlay nimi tulee gaelin kielestä Skotlannista, Szafnauer tarkentaa Turun Sanomien haastattelun aluksi.

Tallipäälliköllä on kuitenkin kotonaan mukava muisto Suomesta.

– Olin tapaamassa MTV3-kanavan väkeä ja paluumatkalla Helsingin lentokentältä löysin Finnairin pienoismallin. Tiesin, että poikani varmasti pitäisi lempinimensä myötä tällaisesta Finn-Air -jutusta ja hänellä onkin se Boeing 777 -pienoismalli yhä huoneessaan sängyn yläpuolella.

54-vuotiaalla Szafnauerilla on kaksoiskansalaisuus. Hänen isänsä on amerikkalainen, äiti romanialainen. Hän on syntynyt Bukarestissa.

Entä mitä mies on saanut aikaiseksi F1-urallaan?

– Kun tulin Force Indialle, se oli viimeisenä MM-sarjassa. Nyt ilman omistajan vaihdoksesta johtunutta pistemenetystä, olisimme kolmatta vuotta peräkkäin neljäs. Uskon pystyneeni pistämään tallin kokoon, palkanneeni siihen oikeita ihmisiä oikeille paikoille ja motivoineeni heitä oikein, Szafauer listaa ansionsa.

Force India on aikanaan kaksi paalua ja neljä voittoa saavuttaneen Jordan-tallin perillinen. Eddie Jordanin tiimi ajoi F1-tasolla 1991-2005, siirtyi sitten venäläisomistukseen Midlandina ja muuntui pian hollantilaiseksi Spykeriksi. Vuodesta 2008 lähtien talli oli sitten intialaisvetoinen Force India omistajansa Vijay Mallyan kipparoimana.

Szafnauer liittyi Force Indiaan 2009. Hän aloitti F1-tasolla British American Racing (BAR) -tallin operatiivisena johtajana, piipahti sitten Jaguarilla, kunnes hänet palkattiin Hondalle 7,5 vuodeksi.

– Kun Honda lopetti 2008, olin hetken mediapuolella ennen kuin minut palkattiin Force Indian operaatiiviseksi johtajaksi 2009. Sitä toimea hoidin, kunnes nyt kesällä sain ylennyksen tallipäälliköksi, Szafnauer taustoittaa.

Heti ensimmäisessä kisassa Belgiassa hänen johdollaan tallin kuljettajat Sergio Perez ja Esteban Ocon miehittivät toisen lähtörivin aika-ajossa ja tulivat kisassa maaliin viidentenä ja kuudentena.

Mallyan jälkeen tallin omistaa nyt upporikas kanadalainen Lawrence Stroll. Talli julkisti juuri Perezin jatkosopimuksen ja hänen tallikaverikseen tulee kauden päätyttyä Lance Stroll Williamsilta.

Szafnauer oli luonnollinen valinta tallipäälliköksi. Hänen mielestään hyppäys uuteen tehtävään onkin hyvin vähäinen.

– Massiivisin muutos tulee vain tittelistä. Operatiivisena johtajana olen työskennellyt näiden samojen ihmisten kanssa monet vuodet ja taktisella puolellakin olen tehnyt monia ehdotuksia, joiden mukaan on toimittu, Szafnauer selvittää.

Kuljettajapuolella Szafnauer on tottunut toimija. Entä onko hän koskaan yrittänyt hankkia suomalaista kuljettajaa talliin?

– Ei meillä oikeastaan koskaan ole ollut mahdollisuutta palkata suomalaista kuskia. Valtteri Bottasta en ole kysellyt. Kimi Räikkösen kanssa juttelin pariin kertaan, jos hän olisi halunnut tulla Force Indialle, kun oli lähdössä Lotukselta.

– Se oli kuitenkin koko ajan selvää, ettemme onnistu saamaan Kimiä, kun Ferrari oli samaan aikaan hänestä kiinnostunut. Force Indialla ja Ferrarilla oli yhteistä vain se, että kumpikin alkaa F-kirjaimella. Toinen on kiehtovampi kuin toinen, hymähtää Szafnauer.

Nyt Räikkönen lähtee Ferrarilta ja mene Sauberille.

– Siinä olisi ollut ajoituksellisesti mahdollisuus Kimin kiinnittämiseen, mutta meillä ei ollut paikkoja avoinna.

Mitä mieltä Force Indian päällikkö on suomalaiskuskeista?

– Onhan se aivan hämmästyttävää, miten hyviä he ovat – eikä vain F1:ssä, vaan niin monella muullakin moottoriurheilun saralla. Sitä ei voi käsittää, että pienestä maasta tulee niin tasaisen varmoja kilpakuskeja. Olen miettinyt, johtuuko se kenties suomalaisesta mentaliteetista. Onko suomalaisten aivoissa jotain sellaista, mikä mahdollistaa heidän oppivan hallitsemaan autoa niin taitavasti?

– Uskomaton juttu, että Suomen kokoisesta maasta on tullut sellainen määrä niin kilpailukykyisiä kuskeja, joilla on niin paljon taitoa.

Szafnauer rakentaa nyt tulevaisuutta tallilleen, jonka nimi vaihtuu ensi kaudeksi, kunhan pääsponsori valitaan. Tällä hetkellä talli on FIA:n listalla nimellä Racing Point Force India.

– Tavoite on 2-3 vuoden kuluessa nousta kolmanneksi valmistajien sarjassa. Ensi vuodeksi meillä on edelleen sama parinsadan ihmisen miehitys, mutta tiedossa on paremmat resurssit ja lisää väkeä. Vaatii kuitenkin aikaa saada kaikki toimimaan tehokkaasti.

Rahapulassa Force Indian autokehitys on kulkenut hitaasti.

– Kesti aikansa oppia ymmärtämään tämän vuoden automme. Siksi sen kehityskaari tuli niin myöhään. Ensi vuonna tavoite on ymmärtää auto nopeasti ja pitää kehitysvauhti sen mukaisena. Sillä tavalla uskon meidän saavan myös enemmän palkintosijoja, Szafnauer kaavailee.

Force Indian kaudet

2008: 11. sija - 0 pistettä

2009: 9. sija - 13 pistettä

2010: 7. sija - 68 pistettä

2011: 6. sija - 69 pistettä

2012: 7. sija - 109 pistettä

2013: 6. sija - 77 pistettä

2014: 6. sija - 155 pistettä

2015: 5. sija - 136 pistettä

2016: 4. sija - 173 pistettä

2017: 4. sija - 187 pistettä

2018: 7. sija - 43 pistettä