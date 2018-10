Mestaruuskuilu ei vielä kalva Arrivabeneä

Heikki Kulta

Ferrari näyttää jäävän ilman mestaruuksia kymmenentenä vuotena peräkkäin. Tallipäällikkö Maurizio Arrivabeneä muistutettiin perjantain lehdistötilaisuudessa, että tästä tittelittömyydestä, joka palauttaa mieleen ajat parikymmentä vuotta sitten.

1979-1999 Ferrarilta vierähti 21 vuotta ilman yhtään mestaruutta. Nyt viimeisin kuljettajien mestaruus tuli Kimi Räikkösen ajamana 2007 ja viimeisin valmistajien mestaruus Räikkösen ja Felipe Massan voimin 2008.

Voiko Ferrari tarpoa tappion tiellä jälleen 21 vuotta, kun puolivälissä ollaan jo ja tiedossa on vielä voimasuhteita tasoittava budjettikatto talleille?

– Olen ollut hommissa vasta kolme ja puoli vuotta. Voin vastata vain siitä ajanjaksosta. En usko budjettikaton vaikuttavan mitään tallin suorituskykyyn, koska se perustuu työn laadukkuuteen, ammattilaisuuteen ja moniin muihin tekijöihin. Se voi nostaa vain miehistön luovuutta entisestään, Arrivabene viitoitti.

– Meillä on taitava tiimi, millä tarkoitan eri osa-alueita auton alustasta aeropuoleeen ja moottoriin. Budjettikatto on hyvä asia, koska viimeiset 5-6 vuotta kulutettu rahamäärä on ollut suuri ja on tärkeää puuttua siihen.

– Meidän on mietittävä myös niin sanottuja pikkutalleja. Budjettikatto voikin olla meille hyödyksi, kuten kaikille tiimeille, kun voimme pienentää eroa ja toivoa samalla, ettei se vaikuta Ferrarin dna:han, kun keskitymme kulujen vähentämiseen, mutta samalla säilyttämään suorituskykymme.

Ferrari on pakkovoittojen edessä, mikäli vielä aikoo jatkaa taistelua mestaruuksista. Vaikuttaako se tallin taktiikkaan loppukaudeksi?

– Kysymys ei ole taktiikasta. Kysymys on siitä, että löydämme oikean balanssin autoon, mikä ei ole ollut helppoa 2-3 viime kisassa – varsinkaan hitaisiin mutkiin. Numerot ovat meitä vastaan kummassakin MM-taistossa, mutta tehtävämme on mennä radalle ja olla antamatta periksi.

– Olemme tehneet analyysit Maranellossa, mitä meiltä vaaditaan ollaksemme kilpailukykyisiä seuraavissa kisoissa – Austinista alkaen. Meillä on mitä ilmeisimmin tietyt vastaukset, joiden vaikutus nähdään lähipäivinä, jos ne ovat yksinkertaisen vastauksen sijasta myös ratkaisu, Arrivabene painotti.