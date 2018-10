Leclerc saa tottumisrauhan Ferrarilla

Heikki Kulta

Ferrarin tallipäällikkö Maurizio Arrivabeneltä pyydettiin perjantain lehdistötilaisuudessa ennakoimaan jo sitä reaktiota, jonka tiimi kokee, mikäli Maranelloon siirtyvä Charles Leclerc pystyy haastamaan Sebastian Vettelin.

– Olen koko ajan sanonut, että Charles on erittäin taitava kuljettaja. Siksi otamme hänet Ferrarille. On kauan siitä, kun Ricardo Rodriquez otettiin nuorena kuljettajana Maranelloon. Nyt tilanne on samanlainen Leclercin kanssa, Arrivabene taustoitti.

– Ratkaisu on pitkälti samassa linjassa muiden tallien kanssa. Muistamme, että kaksi vuotta sitten Mercedes palkkasi Valtteri Bottaksen, joka oli tavallaan tulokaskuski Williamsilta. Max Verstappen taas tuotiin hyvin nuorena Red Bullille. McLaren tekee nyt samoin Lando Norrisin kohdalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Ei tässä ole siten mitään varsinaisesti uutta. Riippuu tietysti katsantokannasta. Enzo Ferrari korosti aina, että kuljettajan kovin kilpailija on hänen tallikaverinsa. Kunhan he ajavat kilpaa ja yrittävät hankkia kaksi ensimmäistä sijaa, kaikki on hyvin. Mutta jos he ajavat kilpaa kolhimalla toisiaan, se ei toimi.

– Rehellisesti sanottuna Leclercin on kerättävä kokemusta ja tehtävä aina parhaansa. On vielä aikainen vaihe miettiä, että tulevaisuudessa he ajavat sitten tiukasti kilpaa keskenään. Toivottavasti niin käy, mutta vielä on liian aikaista miettiä sitä, Arrivabene lohkaisi.