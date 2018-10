Heikki Kullan F1-kolumni: Haastetta toisessa polvessa

Viisi vuotta sitten Lewis Hamilton vei Michael Schumacherin paikan Mercedeksellä ja päätti siten seitsenkertaisen maailmanmestarin F1-uran lopullisesti.

Sittemmin Hamilton on ravistellut useampaakin Schumacherin ennätystä ja tuon tuosta hänelle on esitetty saksalaislegendaan liittyviä kysymyksiä.

Torstaina Austinissa brittitähdeltä kyseltiin taas mielipidettä Schumacherista. Tällä kertaa Sky Sportsin toimittaja Craig Slater halusi kuulla Hamiltonin mielipiteen entisen kilpaveljensä pojasta Mick Schumacherista.

Tuore F3-Euromestari on vakuuttanut Hamiltonin. Nykymestarin mielestä sukunimi takaa kyllä nuorukaiselle suuren tulevaisuuden, mutta ilman sitäkin hän omilla taidoillaan kyllä raivaisi tiensä F1-tasolle.

Nähtäväksi jää, ehtiikö Hamilton joskus kohtaamaan vielä radalla toisen polven Schumacherin. Superlisenssin F1-kisoihin takaa jo F3-titteli, mutta mitä luultavimmin urakehitys rakennetaan kaikessa rauhassa.

Hamiltonilla on sopimus vuoden 2020 loppuun asti. Mahdollista on, että hänen uransa päättyisi silloin 35-vuotiaana.

Mick Schumacher puolestaan voisi hyvinkin debytoida F1-radoilla juuri 2020. Ainakin tässä vaiheessa tallipaikkoja tuolle kaudelle on vielä runsaasti. Varmaa myös on, että Schumacher junior on kaikkien tallien tarkkailussa.

Ferrari ja Mercedes olivat isän tallit. Kummallekin mestarin poika olisi varmasti yhtä mieluinen.