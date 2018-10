Vasseurin päällikkyys vakuutti Räikkösen

Heikki Kulta

Frederic Vasseur muistetaan nyt kahdesta merkittävästä ratkaisusta, jotka hän on tehnyt hieman toista vuotta jatkuneessa pestissään Sauberin tallipäällikkönä.

Ensin Vasseur solmi entistä kiinteämmän liiton Ferrarin kanssa ja sitten hän houkutteli vielä Ferrarin viimeisimmän maailmanmestarin Kimi Räikkösen palaamaan talliin, mistä aloitti F1-uransa 17 vuotta sitten.

Vasseur on pitkän linjan autourheilupäällikkö. Hänestä odotettiin merkittävää tekijää Renaultin palattua tehdastallina F1-ympyröihin, mutta erimielisyydet toimintalinjasta pakottivat hänet jättämään tehtävänsä.

Sauber tarvitsi kokenutta tallipäällikköä, kun uudet omistajat halusivat vaihtaa Monisha Kaltenbornin ja siihen kohtaan Vasseur oli mitä mainioin valinta.

Mies nimettiin tallipäälliköksi 17. heinäkuuta 2017. Vain tuntia myöhemmin hänellä oli palaveri Hondan kanssa ja siinä hän irtisanoi edeltäjänsä tekemän moottorisopimuksen japanilaisjätin kanssa.

Kokemuksensa perusteella Vasseur halusi panostaa yhteyksien vahvistamiseen Ferrarin kanssa. Alfa Romeo lähti hankkeen taustavoimaksi ja kuljettajaksi valikoitui tuore F2-mestari Charles Leclerc.

Näin Vasseur sai parhaan mahdollisen nosteen uuteen työhönsä.

Kenties kaikkein vahvimman näytön hän tarjosi siinä samassa Räikköselle, jota ajatus paluusta Sauberille alkoi kiehtoa yhä enemmän, kun jatkaminen Ferrarin kanssa ei enää ollutkaan varmaa.

Räikkönen näki Sauberissa samoja nousun eväitä kuin aikanaan Lotuksella, johon liittyi palattuaan ralliretkeltään vuoden 2011 lopussa.

Räikköstä kiehtoi Lotuksella pienemmän tallin perhemäinen yhteisyys ja haaste päästä ajamaan kilpaa tilanteessa, jossa kaikki oli voitettavana eikä hävittävää ollut – toisin kuin vain ja ainoastaan mestaruuksista kamppailevissa perinteisissä kärkitiimeissä.

Vasseur on tottunut menestymään. Hän perusti yhdessä Nicolas Todtin kanssa ART Grand Prix -tallin, joka valloitti GP2-luokan heti kättelyssä.

Ranskalaistiimin autolla Nico Rosberg voitti GP2-mestaruuden 2005 ja vuotta myöhemmin tittelin vei Lewis Hamilton. Suomalaisittain ART-taustastaan tunnetaan tallille GP3-mestaruuden 2011 valloittanut Valtteri Bottas.

Ei ollut yllätys, että Vasseur valikoitui sitten Renaultin johtoon yhtiön päätettyä uudesta F1-satsauksestaan.

Ensi vuonna Vasseurilla on Sauberin kanssa varmasti yhtenä tavoitteena haastaa juuri Renault ja myös ranskalaismoottoreita käyttävä McLaren, jotta sveitsiläistiimin niin vahvasti sujunut nousu jatkuisi ensi vuonna.

50-vuotias Vasseur nauttii mitä melkoisinta arvostusta Grand Prix -varikolla. Hänen suhteensa ovat kiistatta aivan kärkipäästä kaikkiin muihin tallipäälliköihin verrattuna.

Melkoinen sulka hattuun oli Räikkösen palkkaaminen kahden vuoden sopimuksella.

Välillä tallipäällikkönäkin toiminut Beate Zehnder tunnetaan yhtenä Räikkösen läheisimmistä ystävistä ja tavan takaa Sauberin team manager oli muistuttanut suomalaiskaveriaan, että jos tällä ei ole sopimusta, hän on aina tervetullut takaisin Hinwiliin.

Nyt syyskuun alussa sitten kysyntä ja tarjonta kohtasivat.

Kun Ferrarin tallipäällikkö Maurizio Arrivabene ennen Monzan harjoituksia kertoi Räikköselle, ettei tämän sopimusta uusita, suomalaiskuski otti saman tien yhteyttä Zehnderiin.

Reilussa viikossa syntyi kahden vuoden sopimus Sauberin kanssa.

Jo kesäkuun lopussa Vasseurilta kysyttiin huhuista Räikkösen tai Sergio Perezin värväämisestä talliin.

– On hieno tunne, kun meistä on tullut kuljettajia kiinnostava vaihtoehto. Kuljettaja on suoritustason tukipilari ja meidän on hoidettava osamme oikein kuskimarkkinoilla, emmekä voi odotella joukon jatkona muiden tallien ratkaisuja.

Kun Vasseurilta kysyttiin, onko hänellä Räikkösen puhelinnumero, vastaus kuului, että hänellä on kaikkien kuljettajien numerot.

Kun sopimus oli tehty, Vasseur tunnusti Turun Sanomille, ettei hän tunne Räikköstä sen paremmin.

– Olimme jutelleet varikolla vain pari kertaa. Kun sitten neuvottelimme, Kimi vakuutti minut saman tien mentyään suoraan avainasioihin. Olen varma, että hän nauttii ajamisesta Sauberilla, Vasseur selvitti tyytyväisyttä huokuen.

Kimi Räikkösen F1-uran tallipäälliköt

2001 Sauber: Peter Sauber

2002-06 McLaren: Ron Dennis

2007 Ferrari: Jean Todt

2008-09 Ferrari: Stefano Domenicali

2012-13 Lotus: Eric Boullier

2014 Ferrari: Marco Mattiacci

2015-18 Ferrari: Maurizio Arrivabene

2019- Sauber: Frederic Vasseur