Vain voitto helpottaisi Vettelin taistoa

Heikki Kulta

Sebastian Vettel voitti viimeksi Belgiassa elokuun lopussa ja oli silloin 17 pisteen takamatkalla Lewis Hamiltoniin.

Nyt neljä kisaa myöhemmin brittikuski on venyttänyt johtoaan 67 pisteeseen ja mestaruus on katkolla kauden neljänneksi viimeisessä kisassa.

Torstaina Vettel sai heti kättelyssä vastata kysymykseen, mitä eväitä hänellä on pidentään MM-taistoa.

– Tilanne on ilmeisen selkeä. Meidän on oltava riittävän nopeita voittamaan kisa. Sen jälkeen riippuu siitä, mitä vastapuoli tekee. Viime aikoina meillä ei ole ollut sitä vauhtia. Uusia ideioita on virrannut. Katsotaan, miten ne toimivat, kun harjoitukset alkavat perjantaina, Vettel viitoitti.

Kuinka tärkeä tuo huipputulos olisi?

– Sitähän me olemme kaivanneet viime kisoissa. Nopeus ei ole riittänyt siihen. On tärkeää meille nyt varmistaa, että homma toimii näyttääksemme siten oikean suunnan vuoteen 2019.

Hamilton on neuvonut suurta yleisöä osoittamaan kunnioitusta Vettelille.

– Olemme aina kunnioittaneet toisiamme. Vaikka olemme hyvin erilaisia, arvostamme toistemme työtä. Kysymys on keskinäisestä kunnioituksesta, Vettel totesi.

Kuinka helpoksi Vettel sitten on tehnyt Mercedeksen ja Hamiltonin MM-taiston?

– Valitettavasti jotkut kisat eivät ole alkuunkaan menneet meidän suuntaamme ja he ovat hyötyneet siitä. Mutta täytyy korostaa, että he ovatki sitten erittäin vahvoja ottamaan sen hyödyn irti. Ei ole kyse vain siitä, että olemme menneet sivuun ja he ovat olleet siinä. He ovat tehneet työnsä ja keränneet pisteet. Se sattuu, mutta toisaalta he ovat pelanneet hienosti omaan pussiinsa, Vettel arvioi.

Austiniin on luvassa sadekeliä.

– Mutta ei aleta syyttää säätä. Ehkei sade jossain ole auttanut, mutta se on osa tätä peliä. On tultava toimeen kaikissa keleissä, Vettel muistutti.