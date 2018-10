Austinin tyranni mestaroi jälleen

Heikki Kulta

Lewis Hamilton on kerran urallaan voittanut viisi Grand Prix -kisaa peräkkäin. Se tapahtui neljä vuotta sitten hänen ensimmäisellä mestaruuskaudellaan Mercedeksen tallissa.

Silloin voittoketju oli Italia-Singapore-Japani-Venäjä-USA. Nyt alla on neljä täysosumaa ovat samoilta radoilta eri järjestyksessä, mutta viides etappi on jälleen Teksasin Austin.

Hamilton on täydellinen tyranni Yhdysvaltain osakilpailussa. Nelinkertainen maailmanmestari on juhlinut rapakon takana jo kuutta voittoa. Austinissa hän on voittanut nyt neljä kertaa peräkkäin.

Kuuteen voittoon Hamilton on USA:n lisäksi pystynyt myös Kanadassa ja Unkarissa.

Kaikkiaan Circuit of Americas -radalla ajetuissa kuudessa kisassa Hamilton on napsinut viisi ykköspaikkaa. Vain vuoden 2013 voittopokaali karkasi Sebastian Vettelille.

Kun voitolla Hamiltonilla on mahdollisuus kruunata viides mestaruutensa, on varmaa, että viikonloppuna nähdään kaikkien aikojen latautuminen hänen kiistattomalla suosikkiradallaan.

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff suitsuttaa Hamiltonin ansioita siinä, missä kuljettajaa kehuu itävaltalaista uransa motivoivimmaksi tallipäällikköksi.

– Lewis on voittanut kuusi kertaa seitsemässä viime kisassa ja todistanut sillä tasonsa. Niin radalla kuin sen ulkopuolella hän on vielä täydellisempi kuin koskaan ennen. Sen hän on osoittanut niin hallitsevilla suorituksillaan kuin koko tiimin haastamisella yhä korkeammalle tasolle kaiken aikaa, Wolff hehkuttaa.

Mercedeksellä on kaksi perättäistä kaksoisvoittoa. Valtteri Bottas on ollut tällä kaudella jo seitsemän kertaa kakkosena.

– Olemme onnekkaita, että meillä on tällainen kuskikaksikko, johon tiedämme voivamme luottaa kauden ratkaisuvaiheissa, Wolff suitsuttaa.

Hamilton lähestyy lähestymistään Michael Schumacherin kaikkien aikojen voittoennätystä. Japanissa tuli uran 71. täysosuma. Schumacher ahmi 91 voittoa. Hamilton puolestaan on nyt 20 edellä Alain Prostia, 30 edellä Ayrton Sennaa ja 40 edellä Nigel Mansellia.

Sebastian Vettel voitti viimeksi Belgiassa. Tilastokolmosena hänellä on nyt 52 täysosumaa tilillään.

Hamiltonin voittoisin kausi on 2014, jolloin tuli 11 täysosumaa. 2015 ja 2016 voittoja tuli kymmenen ja viime vuonna yhdeksän, mihin hän on päässyt jo tälläkin kaudella.

Voitoistaan Hamilton hankki 21 ensimmäistä McLarenilla. Japani oli puolestaan miehen 50. ykkössija Mercedeksen autolla.

Hamilton varmistaa mestaruutensa, mikäli hänellä on sunnuntai-iltana vähintään 75 pistettä enemmän kuin Vettelillä. Jos hän voittaa, Vettel pystyy siirtämään juhlan ainakin viikolla, jos on toinen. Jos Hamilton on toinen, Vettelin on oltava vähintään neljäs jne.

Kahden edellisen kisan tavoin Mercedeksen tavoite on mitä ilmeisimmin kaksoisvoitto, jolla kuljettajien tittelin sinetöi parhaalla tavalla.

Hamilton varmisti aikanaan ensimmäisen mestaruutensa kauden päätöskisassa Brasiliassa 2008. Toinen tuli sitten Abu Dhabin finaalissa 2014, kolmas Austinissa 2015 ja viime vuoden tittelin sinetöi Meksikon kisa.

Lewis Hamiltonin voittokisat (71 voittoa 23 eri maassa)

6 Kanada, Unkari, USA

5 Iso-Britannia, Italia, Japani, Kiina

4 Saksa, Singapore

3 Abu Dhabi, Belgia, Espanja, Venäjä

2 Bahrain, Itävalta, Monaco

1 Azerbaidzan, Brasilia, Itävalta, Malesia, Meksiko, Ranska, Turkki