Kärkitallit pelaavat varman päälle Austinissa

Heikki Kulta

USA:n Grand Prix voi ratkaista kuljettajien MM-taiston. Sunnuntaille on luvassa poutasäätä, joten mitään arpajaisia voittotaistosta tuskin on tiedossa.

Perjantaille ja lauantaille ennusteet lupaavat mahdollisia sateita Austiniin. Aika-ajo käydään paikallista aikaa klo 16.00, joka Suomessa on keskiyö. Sunnuntain kisa käynnistyy sitten paikan päällä klo 13.10 ja Suomessa 21.10.

Pirelli tuo viikonloppuun keskimäisen kumiseosvalikoimansa eli pehmeän, superpehmeän ja ultrapehmeän renkaan.

Valikoima on käytössä viidettä kertaa tällä kaudella Australian, Azerbaidzanin, Ranskan ja Itävallan jälkeen.

Myös vuosi sitten valikoima USA:n osakilpailussa oli sama. Silloin voittoon ajoi Lewis Hamilton yhden pysähdyksen taktiikalla. Kakkoseksi jäänyt Ferrarin Sebastian Vettel ajoi maaliin kahdella varikkokäynnillä.

Kärkitallit ovat pitäytyneet hyvin samankaltaisissa rengaskiintiöissä, joten kovin aggressiivisesti kukaan ei lähesty viikonloppua.

Hamilton on voittanut Austinissa neljä kertaa peräkkäin.

Tällä kaudella rataennätykset on rikottu jo 14 radalla ja mitä ilmeisimmin Circuit of Americas menee tälle samalle listalle. Nykyinen ennätys on Vettelin nimissä viime vuodelta.

– Viime vuoden tavoin odotamme erilaisia kisataktiikoita niin sääolojen kuin laajemman rengasvalikoiman myötä. Tätä kisaa on hankala ennustaa. Vuodeksi 2012 tehty asvaltti on vakiintunut, mutta yhä edelleen tärkeintä on lukea rataolot oikein parhaan taktiikan luomiseksi, Pirellin autokilpailun päämies Mario Isola muistuttaa.

Kimi Räikkönen hankki viime vuonna ensimmäisen suomalaispokaalin Austinista. Tänä vuonna Valtteri Bottas puolestaan hakee ensimmäistä palkintoaan Amerikasta ajettuaan kahdessa viime kisassa Venäjällä ja Japanissa kakkoseksi.

Rengasvalinnat (pehmeä+superpehmeä+ultrapehmeä)

Mercedes: Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas 3+3+7

Ferrari: Sebastian Vettel 2+3+8 - Kimi Räikkönen 3+3+7

Red Bull: Daniel Ricciardo ja Max Verstappen 3+4+6

Force India: Sergio Perez ja Esteban Ocon 2+2+9

Williams: Lance Stroll 2+2+9 - Sergei Sirotkin 1+3+9

Renault: Carlos Sainz Jr 2+3+8 - Nico Hülkenberg 3+2+8

Toro Rosso: Pierre Gasly 1+5+7 - Brendon Hartley 2+4+7

Haas: Romain Grosjean 1+4+8 - Kevin Magnussen 2+3+8

McLaren: Fernando Alonso 6+2+5 - Stoffel Vandoorne 5+3+5

Sauber: Marcus Ericsson 2+2+9 - Charles Leclerc 1+3+9