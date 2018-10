F1-kisoihin ainakin kaksi uutta brittikuskia

Heikki Kulta

Britannia saa ainakin kaksi uutta F1-kuljettajaa ensi kauden MM-sarjaan. McLarenin pestaaman Lando Norrisin lisäksi Williams julkisti perjantaina pitkän sopimuksen George Russellin kanssa.

Norris on McLarenin oman juniorikoulutuksen lupauksia, kun Russell puolestaan kuuluu Mercedeksen kuskiohjelmaan. Hänen F1-uransa alkamista siivittääkin Williamsin kilpaileminen Mercedeksen moottoreilla.

Briteillä on mahdollisuus saada vielä kolmas uusi kasvo F1-kisoihin. Red Bull yrittää löytää keinot Dan Ticktumille GP-kisoihin vaadittavan superlisenssin hankkimiseksi. Jos se onnistuu, nuorukainen olisi vahvoilla Toro Rossolle.

Russell on hallinnut tämän kauden F2-sarjaa valloitettuaan viime vuonna GP3-mestaruuden. Hän on voittanut tällä kaudella kuusi kisaa.

– Tämä on minulle valtava kunnia. Williamsin historia on loistava ja itselleni ajaminen F1-tasolla on ollut ikuinen unelma. Olen katsonut kisoja lapsesta alkaen ja tuntuu niin surrealistiselta päästä itse sinne lähtöruudukkoon ensi vuonna Australiassa, Russell kiitteli.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tällä kaudella Williamsilla ovat ajaneet Lance Stroll ja Sergei Sirotkin. Näistä Stroll siirtyy Force Indialle. Russellin tallikaveriksi vahvimmin on ehdolla Sirotkin, mutta myös toinen venäläiskuski Artem Markelov hakee paikkaa vahvalla rahoituksella.

Myös Robert Kubica on edelleen kuvassa mukana, mutta varikkolähteiden mukaan hänen yhteistyökumppaninsa ovat varautuneet maksamaan suurta sponsorirahaa, kun auton kilpailukyky tällä kaudella on ollut surkea.

Tallipaikat 2019

Mercedes: Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel ja Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen ja Pierre Gasly

Renault: Daniel Ricciardo ja Nico Hülkenberg

Haas: Romain Grosjean ja Kevin Magnussen

Force India: Lance Stroll ja Sergio Perez

Toro Rosso: Daniil Kvjat

McLaren: Carlos Sainz Jr ja Lando Norris

Sauber: Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi

Williams: George Russell