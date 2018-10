Russell palauttaa Williamsin brittiaikaan

Heikki Kulta

Kovasti pohjamudissa tällä kaudella ryvettynyt Williams-talli on tehnyt monivuotisen sopimuksen brittilupaus George Russellin kanssa.

20-vuotias brittikuski kuuluu Mercedeksen junioriryhmään. Tällä kaudella hän on kunnostautunut F2-sarjassa.

– Tämä on minulle valtava kunnia. Williamsin historia on loistava ja itselleni ajaminen F1-tasolla on ollut ikuinen unelma. Olen katsonut kisoja lapsesta alkaen ja tuntuu niin epäuskottavalta päästä sinne lähtöruudukkoon ensi vuonna Australiassa, Russell kiitteli.

Tällä kaudella Williamsilla ovat ajaneet Lance Stroll ja Sergei Sirotkin. Näistä Stroll siirtyy Force Indialle. Russellin tallikaveriksi vahvimmin on ehdolla Sirotkin, mutta myös toinen venäläiskuski Artem Markelov hakee paikkaa vahvalla rahoituksella.