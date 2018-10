Hamilton marssii Ferrarin punaista mattoa mestaruuteen

Heikki Kulta

Lewis Hamilton marssii jo kuin Ferrarin punaista mattoa pitkin kohti uransa viidettä maailmanmestaruutta.

Kun vielä neljä kisaa sitten Monzassa Ferrarilla oli vahvempi auto, nyt Mercedes on Singaporeen ja Sotshiin tuomillaan päivityksillä kääntänyt tilanteen päälaelleen.

– Rakastin sitä Monzan kisaa, kun kamppailimme Kimi Räikkösen kanssa rengas rengasta vasten voitosta. Voin vakuuttaa, että toivoisin jokaisen kisan olevan juuri sellainen, Hamilton huokaili.

– Luulin silloin tämän olevan sellaista kauden loppuun asti, koska he silloin olivat olleet niin vahvoja. Ferrari on kuitenkin menettänyt suorituskykyään.

– Valitettavasti niitä kisoja ei ole tullut lisää, mutta en halua ottaa mitään pois siitä, miten loistavaa työtä tiimimme on tehnyt. Siitä olen onnellinen ja muistutin kaikille palaverissa, että heidän pitää olla ylpeitä siitä mahtavasta panoksesta, mikä jokaisella on tähän menestykseen, Hamilton rullaili sunnuntaina illan pimentyessä Suzukan ratavarikolla.

Hamilton pystyy sinetöimään mestaruutensa jo seuraavassa kisassa Austinissa, jos johtaa sarjaa kisan jälkeen vähintään 75 pisteen erolla. Suzukan jälkeen eroa on 67 pistettä.

Kauden viidenneksi viimeisessä kisassa loppuivat niin Valtteri Bottaksen kuin Kimi Räikkösen teoreettisetkin mahdollisuudet mestaruuteen.

Bottas oli järjestämässä toista perättäistä kaksoisvoittoa Mercedekselle. Sotshissa Valtteri lahjoitti kärkipaikan Hamiltonille. Suzukassa tallikaveri piti pintansa johtamalla kisaa paalulta ruutulipulle.

Hamilton on tällä kaudella voittanut kahdeksan kisaa. Kaikkien aikojen tilastossa täysosumia on 71 eli matkaa Michael Schumacherin ennätykseen on 20 voittoa.