Mercedeksellä täydellinen aika-ajo

Heikki Kulta

Valtteri Bottas on voitonhimoinen huippu-urheilija. Lauantaina Japanin Grand Prix -aika-ajon jälkeen Mercedeksen suomalaiskuljettaja oli kuitenkin harvinaisen tyytyväinen kakkossijaankin.

– Auto oli todella vahva. Oli ilo olla tiimissä mukana tänään.. Kaikki päätökset olivat tosioikeita, vaikka olosuhteet olivat niin haastavat, Bottas kiitteli Turun Sanomille.

– Kohta tulee täyteen kaksi vuotta Mercedeksellä ja nyt tämä aika-ajo oli meiltä tiiminä yksi parhaista suorituksistamme koskaan.

Myös vuosi sitten Bottas oli aika-ajossa toinen, mutta putosi silloin kisassa seitsemänteen ruutuun, kun joutui ottamaan uuden vaihdelaatikon.

Nyt kakkosruutu on vankasti hallussa ja Bottas tietää, miten tärkeä se on, kun viime vuonna nousu takaa jäi neljänteen paikkaan.

Bottas tykitti parhaan kierrosaikansa toisessa aika-ajossa pehmeällä renkaalla, jolla Mercedekset aloittavat kisan.

– Pehmeät renkaat ovat ilman muuta paremmat kisaan. Sunnuntaina on paljon lämpimämpää ja laskujemme mukaan pehmeä rengas on silloin selkeästi parempi superpehmeisiin verrattuna.

– Toinen aika-ajo oli hyvä, mutta tiesin, että sieltä löytyy vielä lisää viimeisessä vaiheessa. En kuitenkaan saanut toisessa ja kolmannessa sektorissa paria mutkaa osumaan kohdilleen ja sitten tulikin sade, joten se jäi siihen.

Jo ensimmäisellä vedolla Bottas joutui hieman varomaan.

– Rata oli muuten kuiva, mutta ulkokanttarit olivat märkiä. Niitä piti vähän vältellä, Bottas selvitti.

Lewis Hamilton otti jo kauden kahdeksannen paalunsa. Yhteensä britillä on nyt 80 paalupaikkaa 12 kaudellaan.

– 80... Onhan se aivan uskomaton lukema. Se on sellainen virstanpylväs, ettei paremmasta väliä.

– En ikinä missään olisi uskonut, että liikkuisin joskus tällaisissa numeroissa. Tulevat mahtavat vuodet mieleen. Niitä oli McLarenilla, missä sain parikymmentä paalua ja sitten nämä viimeiset kuusi vuotta Mercedeksellä ovat sitten olleet jotain, mistä olen erityisen ylpeä, Hamilton hahmotteli.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tiimi teki taas niin fantastisen auton ja fantastisen oikeat ratkaisut vaikeissa tilanteissa. Emme tehneet yhtään ainutta virhettä, vaikka paine olikin rankka. Jokainen piti pään kylmänä ja teki kollektiivisesti hommia tiimille.

Mercedekset ovat nyt kuudetta kertaa eturivissä. Toistaiseksi vain Espanjassa ja Venäjällä Hamilton ja Bottas ovat hankkineet myös kisassa kaksoisvoiton.

Venäjällä pitkä suora ennen ensimmäisiä mutkia vaati pelisilmää, joka Mercedeksellä oli kiistatta kunnossa.

– Täällä on lyhyt matka ensimmäiseen mutkaan, eikä startti ole ihan yhtä ratkaiseva kuin Venäjällä. Ohittaminen on vaikeaa, joten lähtö on saatava taas onnistumaan.

Bottas toivoo hartaasti, että Hamiltonin mestaruus varmistuisi mahdollisimman äkkiä. Ainakin vielä Suzukassa hän valmistautuu taas ajamaan tallikaverinsa hyväksi, jos käsky tulee.

Kilpajohtaja Toto Wolff vahvisti aika-ajon jälkeen, että tallimääräyksen käyttäminen on edelleen vaihtoehtona Mercedeksen kisataktiikassa.

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff iloitsi jälleen onnistuneesta päivästä.

– Meillä taisi olla ripaus onneakin matkassa näin kiihkeässä aika-ajossa. Valmistaudumme huolella kaikkiin haasteisiin, mitä kisassa kohtaamme, Wolff viitoitti.

Hamiltonin ja Bottaksen eturivin valloitukset

2017

Bahrain: 1) Bottas, 2) Hamilton

Kanada: 1) Hamilton, 2) Bottas

Azerbaidzan: 1) Hamilton, 2) Bottas

Abu Dhabi: 1) Bottas, 2) Hamilton

2018

Espanja: 1) Hamilton, 2) Bottas

Ranska: 1) Hamilton, 2) Bottas

Itävalta: 1) Bottas, 2) Hamilton

Unkari: 1) Hamilton, 2) Bottas

Venäjä: 1) Bottas, 2) Hamilton

Japani: 1) Hamilton, 2) Bottas