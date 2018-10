Hamilton ja Bottas kuudetta kertaa eturivissä

Heikki Kulta

Mercedes valloitti eturivin lähtöpaikat kuudennen kerran tällä kaudella. Venäjällä Valtteri Bottas oli edellä. Nyt oli Lewis Hamiltonin vuoro juhlia paalua.

Hamiltonilla on nyt 80 paalupaikkaa.

– En tahdo uskoa, että minulla on jo 80 paalua. Tiimi on tehnyt sen mahdolliseksi. Se on maailman paras tiimi, Hamilton kiitteli.

Bottas jäi 0,299 sekuntia Hamiltonille.

– Tiimille tämä oli täydellinen tulos. Ensimmäisessä vedossa viimeinen sektori ei mennyt kohdalleen. Odotin toista yritystä, mutta sitten alkoi sataa, eikä sen myötä voinut enää parantaa aikaa, Bottas linjaili.

Sebastian Vettelille aika-ajo meni pieleen. Hän epäonnistui ensimmäisessä vedossa ja toisen pilasi sitten sade. Ferrarin saksalaiskuski starttaa näin vasta viidennestä rivistä yhdeksännestä ruudusta.

Kimi Räikkönen oli neljäs. kun Red Bullin Max Verstappen kiilasi edelle. Räikkönen päihitti Vettelin nyt neljännen kerran tämän kauden aika-ajoissa.

Aika-ajotulokset

Ilma 26 / rata 27 astetta

Q3

1. Lewis Hamilton Mercedes 1.27,760

2. Valtteri Bottas Mercedes –0,299 (1.28,059)

3. Max Verstappen Red Bull –1,297 (1.29,057)

4. Kimi Räikkönen Ferrari –1,761 (1.29,521)

5. Romain Grosjean Haas –2,001 (1.29,761)

6. Brendon Hartley Toro Rosso –2,263 (1.30,023)

7. Pierre Gasly Toro Rosso –2,333 (1.30,093)

8. Esteban Ocon Force India –2,416 (1.30,126)

9. Sebastian Vettel Ferrari –2,432 (1.30,192)

10. Sergio Perez Force India –10,469 (1.37,229)

Q2

11. Charles Leclerc Sauber 1.29,848

12. Kevin Magnussen Haas 1.30,226

13. Carlos Sainz Jr Renault 1.30,490

14. Lance Stroll Williams 1.30,714

15. Daniel Ricciardo Red Bull ei aikaa

Q1

16. Nico Hülkenberg Renault 1.30,361

17. Sergei Sirotkin Williams 1.30,372

18. Fernando Alonso McLaren 1.30,573

19. Stoffel Vandoorne McLaren 1.31,041

20. Marcus Ericsson Sauber 1.31,213

Tallikilpailu

Mercedes: Hamilton-Botts 11-6

Ferrari: Vettel-Räikkönen 13-4

Red Bull: Verstappen-Ricciardo 14-2

Force India: Ocon-Perez 13-4

Williams: Sirotkin-Stroll 10-7

Renault: Hülkenberg-Sainz 9-8

Toro Rosso: Gasly-Hartley 11-4

Haas: Magnussen-Grosjean 9-8

McLaren: Alonso-Vandoorne 17-0

Sauber: Leclerc-Ericsson 14-3