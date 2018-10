Bottas valmis uhrautumaan uudestaan

Heikki Kulta

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff kääntää kritiikkiä herättäneen Venäjän tallimääräyksen kehuiksi tiiminsä todellisesta vahvuudesta.

– Näimme Sotshissa, miten yksilöt tiimissä ovat valmiit uhrautumaan ryhmän hyväksi. Valtteri Bottas suostui uhraamaan oman voittonsa auttaakseen suojaamaan kaksoisvoittomme ja kasvattamaan johtoamme kummassakin MM-sarjassa, Wolff korosti tiimitiedotteessa.

– Valtteri sanoi, että olisi valmis tekemään saman uudestaan huomenna. Se kertoo kaiken, mitä tarvitsee tietää hänen luonteensa laadusta ja suoraselkäisyydestä.

– Valtteri todisti Sotshissa olevan voittajakuljettaja: hän otti paalupaikan, hallitsi kisaa ja hänellä oli voittovauhti. Hän osoitti myös olevansa loistava joukkuepelaaja, kun tarvitsemme sitä häneltä näin kauden loppuvaiheissa.

Wolff vakuutti taas, ettei tallimääräyksen antamispäätös ollut helppo, vaikka olikin oikein pistetilanteen huomioiden.

– Meillä kaikilla oli sama sisäinen kamppailu pään ja sydämen kesken sunnuntaina. Siihen ei voi soveltaa oikein mitään. Vaikka ajattelee erilaisia skenaarioita etukäteen, lopulta pätee vain vanha armeijasanonta, ettei mikään suunnitelma päde ensimmäisessä yhteenotossa vihollisen kanssa.

– Näimme Venäjällä, miten kisa meni ja jokaisella ratkaisulla on silloin oma sisältönsä. Voi olla, että kohtaamme vielä uusia kovia paikkoja ennen kuin kausi päättyy. Mutta kohtaamme ne yhdessä ja vahvana tiiminä.

Wolff on tyytyväinen, kun Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen johto MM-sarjoissa kasvoi.

– Se ei kuitenkaan paljon paina, koska taistelumme Ferraria vastaan on vielä kaukana ratkenneesta. Emme voi pitää mitään itsestään selvyytenä. Hyökkäämme edelleen maksimaalisesti kaikilla tahoilla seuraavissa kisoissa.

– Kamppailu Ferrarin kanssa jatkuu tasaisena. Sen vahvisti Sebastian Vettelin vauhti sunnuntain kisassa ja se paine, jonka hän meihin löi.

– Lewis kävi Brackleyn tehtaalla tällä viikolla ja on nälkäinen, keskittynyt ja jahtaa menestystä erittäin päättäväisenä. On upea nähdä se voima, millä hän käy tätä MM-taistoa ja kuinka hän on vienyt sen uudelle tasolle kesätauon jälkeen.

Suzukassa Wolffin joukot ovat voittaneet neljä edellistä kisaa.

– Suzuka tarjoaa taas uuden haastavan viikonlopun meille ja meidän täytyy saada paras irti tiimistä, autosta ja kuljettajista, jotta pysymme kärjessä. Radassa on joitain yhtäläisyyksiä Silverstoneen, missä emme olleet niin vahvoja kuin aiempina vuosina. Tietoisena siitä menemme Japaniin ollaksemme kaikkein parhaimmillamme voittaaksemme siellä, Wolff julisti.

Suzukan voittajat 2009-2017

2009-10 Sebastian Vettel Red Bull

2011 Jenson Button McLaren

2012-13 Sebastian Vettel Red Bull

2014-15 Lewis Hamilton Mercedes

2016 Nico Rosberg Mercedes

2017 Lewis Hamilton Mercedes