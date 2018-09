Sade voi pelastaa tylsältä kisalta

Luis Vasconcelos

Mustanmeren rannalla Sotshissa satoi sunnuntaiaamuna. Märkä keli voisikin muuttaa etukäteisnäkymiä Venäjän Grand Prix -kisaan.

Jos on kuivaa, kärkiautoilta on odotettavissa yhden pysähdyksen taktiikat. Kiihkeys on startissa, missä pitkällä suoralla on mahdollista hyvällä imulla parantaa sijoitusta.

Sen jälkeen ohittamisia tuskin enää nähdään ja kisasta tulee väkisinkin tylsähkö.

Mercedekset ja Ferrarit ovat liikkeellä samalla taktiikalla. Avausosuus ajetaan ultrapehmeillä ja sitten loppumatka pehmeillä kumeilla.

Eturivistä lähtevillä Mercedeksen kuljettajilla on olettavasti vapaat kädet ajaa kilpaa, mutta heidän päähuomionsa startissa on ajaa riittävän fiksusti, että pysyvät kärjessä kakkosmutkaan mennessä.

Paalumies Valtteri Bottas tietää sanomattakin, että hänen tärkein tehtävänsä alussa on välttää minkäänlaiset osumat Lewis Hamiltonin kanssa. Mikäli Hamilton pääsee vahvasti liikkeelle, hän yrittää ohitusta, eikä Bottas varmastikaan siinä tapauksessa sulje tallikaveriltaan ovea.

Red Bullit kärsivät varmasti lähtiessään kisaan viimeisestä rivistä. Autojen suoranopeudet eivät riitä Haasin ja Force Indian ohittamiseen.

McLarenin Stoffel Vandoornesta tuli kuudes lähtöruuturangaistuksen saanut kuljettaja uuden vaihdelaatikon myötä. Hän putoaa kuitenkin vain yhden ruudun alaspäin ja pysyy kuitenkin viiden muun massiiviset rangaistukset hankkineiden edellä.

Lähtöruudut

1. Valtteri Bottas Mercedes

2. Lewis Hamilton Mercedes

3. Sebastian Vettel Ferrari

4. Kimi Räikkönen Ferrari

5. Kevin Magnussen Haas

6. Esteban Ocon Force India

7. Charles Leclerc Sauber

8. Sergio Perez Force India

9. Romain Grosjean Haas

10. Marcus Ericsson Sauber

11. Carlos Sainz Jr Renault

12. Nico Hülkenberg Renault

13. Sergei Sirotkin Williams

14. Lance Stroll Williams

15. Stoffel Vandoorne McLaren

16. Fernando Alonso McLaren

17. Pierre Gasly Toro Rosso

18. Brendon Hartley Toro Rosso

19. Daniel Ricciardo Red Bull

20. Max Verstappen Red Bull