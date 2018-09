Bottaksen paalusta Wolffille jyskyttävä päänsärky

Heikki Kulta

Valtteri Bottas helpotti omaa ahdinkoaan paalupaikkaan riittäneellä huippukierroksella Venäjän Grand Prix -aika-ajossa, mutta aiheutti samalla jyskyttävää päänsärkyä jo etukäteen Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolffille.

– Oli loistavaa, kun Valtteri pystyi iskemään takaisin tällä tavalla ja kohentamaan itseluottamustaan. Mutta niin mieluusti kuin kilpa-autoilufanina haluaisin nähdä kahden Mercedeksen kamppailevan vastakkain kisassa, meidän on laskelmoitava tilannetta tarkemmin, Wolff tunnusti.

Mestaritiimin päälliköltä kysyttiin suoraan, miten hän toimii, jos kisan lopussa Bottas johtaa ja Lewis Hamilton on toisena.

– Kukaan ei pidä siitä, kun järjestystä muutetaan ja olemme nähneet sen muissakin tiimeissä aiemmin. Juttelimme siitä aikanaan Lewisin ja Nico Rosbergin kanssa. Tiedän, että Lewis haluaa menestyä omillaan, eikä Valtteri puolestaan halua sitä, ettei voisi voittaa, koska hän tarvitsee sitä nin kovasti jäätyään ilman täysosumia, joita olisi voinut saada tällä kaudella, Wolff valitteli.

– On äärimmäisen vaikea sanoa Valtterille, ettei hän voisi voittaa. Keskustelemme asiasta sunnuntaiaamuna ja päätämme silloin, mitä teemme.

Mercedes valloitti eturivin viidennen kerran tällä kaudella. Edellinen oli tullut Unkarissa. Bottas puolestaan sai kauden toisen paalupaikkansa. Ensimmäinen oli tullut seitsemän aika-ajoa sitten Itävallassa.

Bottas itse kuittasi kysymykset, uskooko saavansa voittaa kisan nyökkäämällä myöntävästi.

– En voisi lähestyä tätä kisaa millään muulla asenteella kuin että lähden voittamaan. Tällä radalla ei ole paras paikka lähteä kisaan paalulta, koska suora ensimmäisiin mutkiin on pitkä ja jos takana saa paremmin lähdön, siitä imusta pystyy kyllä ohittamaan.

– Paalupaikka on vasta ensimmäinen askel oikeaan suuntaa tänä viikonloppuna. Seuraava on sitten startti. Minun on onnistuttava siinä nappiin. Aiempina vuosina on nähty, että kyllä täällä paalultakin pystyy voittamaan. Toisaalta näytin itse viime vuonna, miten se onnistuu kolmosruudusta. Kun lähtö onnistuu siitä, imu auttaa aivan valtavasti, Bottas selvitti.

Kuinka suuri helpotus paalupaikan valtaaminen on Bottakselle, jota on niin kovasti kritisoitu pitkin syksyä parhaan vauhdin hukkaamisesta?

– Voi sanoa, että tietyllä tavalla tämä on helpotus. Minulta on viime aikoina puuttunut tuloksia, ja kun ne puuttuvat, se vaikuttaa itseluottamukseen. Tällaista tunnetta kaipasin, kun edellisestä paalusta oli kulunut jo niin paljon aikaa.

Bottaksen aika-ajofinaali hipoi täydellisyyttä.

– Tietysti aina tuntuu, että jos saisin ajaa vielä yhden kierroksen, voisin parantaa. Mutta kyllä tästä jäi sellainen tunne, että tein kaiken oikein ja sain siihen loppuun todella hyvän kierroksen.

Suomalaiskuskien paalut

26 Mika Häkkinen

18 Kimi Räikkönen

6 Valtteri Bottas

5 Keke Rosberg

1 Heikki Kovalainen