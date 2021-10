Rovanperän voittohaaveet kariutuivat ulosajoon Suomen MM-rallissa: "Ei kerennyt suoristaa"

Kalle Rovanperän voittohaaveet Suomen MM-rallissa kariutuivat ulosajoon Suomen MM-rallin kymmenennellä erikoiskokeella. Kuljettaja ja kartanlukija Jonne Halttunen eivät loukkaantuneet ulosajossa, mutta kaksikon Toyotan keula vioittui pahasti.

Rovanperä oli kilpailussa neljäntenä 9/19 erikoiskokeen jälkeen. Hänen mahdollinen jatkamisensa kisassa huomenna ratkeaa myöhemmin, kun talli saa auton huoltoon. Menestystoiveet ovat kuitenkin kadonneet.

Kymmenes erikoiskoe on 20,55 kilometrin mittainen Patajoki, ja Rovanperän ulosajo sattui erikoiskokeen alkupuolella. Rovanperän auto ajautui ensin tien vasemmalle puolelle, kääntyi sitten oikealle ulos tieltä ja osui sorakasaan.

– Siinä oli lyhyt mutka ennen suoraa, jossa nyt ollaan. Auto haukkasi sisämutkaan, ja oli pakko pitää kaasu pohjassa, ettei oltaisi menty sisäpuihin. Kun tultiin sieltä takaisin tielle, auto roikkui sen verran, ettei kerennyt suoristaa ennen hiekkakasaa, johon matka päättyi, Rovanperä kommentoi tilannetta Ylen tv-haastattelussa romuttuneen autonsa vieressä.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala arvioi Ylelle, että Rovanperällä loppui tila kesken.

– Auton keulasta meni aika paljon rikki. Toivotaan, että saadaan se kuntoon huomiseksi, Latvala sanoi.

Latvala muistutti, että eilen 21 vuotta täyttänyt Rovanperä ajoi ensi kertaa Suomen MM-rallissa WRC-autolla. Viime vuonna kisa peruuntui.

– Kokemusta ei voi ostaa, Latvala sanoi.

Lappi nousi neljänneksi

Esapekka Lappi kertoi hiljentäneensä vauhtia Rovanperän ulosajokohdalla, sillä kisajärjestäjät varoittavat kohdasta hyvissä ajoin etukäteen.

– Harmittaa Kallen puolesta. Tällä autolla on liukasta, joten jotain voi käydä, Lappi sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Lappi kilpailee Rovanperän tavoin Toyotalla ja nousi tallikaverinsa ulosajon takia neljänneksi. Hän ja Rovanperä olivat kertoneet koko aamupäivän ajan pidon puutteesta.

Britti Elfyn Evans ajoi päivän neljännen pohja-aikansa ja johtaa kilpailua ennen Hyundai-kaksikkoa Craig Breen–Ott Tänak. Breen on 5,6 sekunnin päässä kärjestä, ja Tänak on 9,7 sekunnin päässä ykkössijasta. Lapin ero kärkeen on 33,3 sekuntia.

Tänään ajetaan vielä viisi erikoiskoetta, kun aamun erikoiskokeet ajetaan iltapäivällä uudelleen. Päivän kruunaa 2,31 kilometrin mittainen Harjun erikoiskoe Jyväskylän keskustassa.