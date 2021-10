TPS jatkaa Johanssonin valmennuksessa, tavoitteena suora nousu liigaan

Jalkapallon Ykkösessä kolmanneksi jäänyt TPS luottaa ensi kaudella samoihin valmentajiin kuin kaudella 2021. Seura tiedotti perjantaina, että TPS:n miesten edustusjoukkueen päävalmentajana jatkaa Jonatan Johansson ja hänen apuvalmentajanaan Jon Daly. Molemmat jatkavat kauden 2022 kattavilla sopimuksilla.

Johanssonin, 46, sopimuksessa oli optio kaudesta 2022, ja TPS:n seurajohto käytti sen jo syyskuun lopulla. Päävalmentajan toiveesta sopimus julkistettiin vasta nyt kauden päätyttyä, koska joukkueen työrauhaa ei haluttu häiritä kesken kauden sopimusuutisilla.

100-vuotisjuhlavuoteensa valmistautuvan TPS:n viime kauden tavoitteena oli paluu Veikkausliigaan, mutta joukkue jäi Ykkösen ylemmän loppusarjan kalkkiviivoilla kolmanneksi.

– Viime kauden alku oli todella vaikea, jonka jälkeen saimme pelimme kulkemaan ja nousimme jo sarjan kärkipaikalle. Paras vire katosi kuitenkin juuri ennen viimeisiä ratkaisupelejä, ja epäonnistuimme näin kauden päätavoitteessamme. Olemme analysoineet loppukauden tapahtumia, ja siinä oli myös henkimaailman asioista kyse, Johansson kertoo TPS:n verkkosivuilla.

Johanssonin kontaktien avulla viime kauden jälkeen Suomeen tullut Daly solmi kokonaan uuden jatkosopimuksen TPS:n kanssa. Daly jatkaa menneen kauden tapaan myös TPS:n reservijoukkueen päävalmentajana.

– Olemme kiitollisia, että saimme seurajohdolta mandaatin jatkaa työtämme. Uuden joukkueen rakentaminen pitää aloittaa hyvissä ajoin. Sillä on aivan ratkaiseva merkitys lopputuloksen suhteen, Johansson sanoo.

– Kaudelle 2022 on vain yksi tavoite, suora nousu Veikkausliigaan. Uuteen kauteen valmistautuminen alkaa marraskuun lopussa ja lähdemme silloin valmistamaan joukkuetta kohti yhteistä päämäärää.

TPS:n toimitusjohtaja Janne Kytölä allekirjoittaa tavoitteen.

- Turun Palloseura täyttää ensi vuonna sata vuotta. Juhlavuoden tavoite on strategiamme mukaisesti edelleen nousu Veikkausliigaan. Kauden 2021 epäonnistuminen ei tätä tavoitetta muuta. Nousutavoite edellyttää kuitenkin sitä, että me kokoamme kilpailukykyisen joukkueen, Kytölä taustoittaa.

– Viime kauden perusteella on selvää, että myös joukkueessa tarvitaan muutoksia. Osa nykyisistä pelaajista jatkaa uraansa muualla ja kartoitus uusien pelaajien hankkimiseksi on jo käynnistetty. Tavoitteena on, että joukkueen runko olisi valmis hyvissä ajoin. Viime kauden analysointi on vielä kesken ja sen vuoksi myöskään suunnitelmamme eivät ole vielä kaikilta osin täsmentyneet. Tulemme tiedottamaan kautta 2022 koskevista asioista laajemmin lähiviikkoina, Kytölä lupaa.

TPS on pelannut viimeiset kahdeksan kautta joko Veikkausliigan häntäpäässä tai Ykkösen kärkipäässä. Joukkue on pudonnut, karsinut tai noussut näistä kuutena kautena. Toimitusjohtaja Kytölä muistuttaa, että TPS ei pysty ottamaan ratkaisevaa askelta ylöspäin ilman taloudellisten panosten kasvamista.

– Olosuhteemme ovat parantuneet ja myös seuran taustavoimiin on panostettu. Nykyresurssimme eivät ole silti riittäneet viime vuosina liigapaikan vakiinnuttamiseen. Tarvitsemme profiilin nostoa vähän joka sektorilla sekä vielä vahvempaa taloutta, jotta pystyisimme ottamaan sen seuraavan ratkaisevan askeleen, Kytölä myöntää.