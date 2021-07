TPS lainasi jälleen pelaajan SJK:sta – Serge Atakayi vahvistaa turkulaisia loppukauden ajan

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi jalkapallon miesten Ykkösessä pelaavan TPS:n paitaan. Hän siirtyy Turkuun SJK:sta loppukauden 2021 kattavalla lainasopimuksella.

Atakayi on kotoisin alun perin Kongon demokraattista tasavallasta, mutta hän sai Suomen kansalaisuuden jo vuonna 2016. 22-vuotias Atakayi edusti vuodet 2016–19 Glasgow Rangersia.

– Serge on iso bonuspelaaja meidän hyökkäyspäähämme tähän paikkaan. Tunnen hänet hyvin, koska olin Rangersissa samaan aikaan apuvalmentajana, kun hän oli lupaavana pelaajana seuran akatemiassa, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson analysoi seuran kotisivuilla.

– Sergen ura on ollut nyt vähän alamaissa, mutta hänellä on kova halu näyttää oikeaa osaamistaan. Otamme hänet ilomielin vastaan tänne. Serge on taas erilainen pelaaja, aika puhdas laituri, joka tuo uusia vaihtoehtoja pelaamiseemme.

Atakayi nousi jo kaudella 2014 jalkapalloliigassa pelaavan FF Jaron harjoitusrinkiin, ja hän esiintyi myös kentällä Kakkosessa pelaavan JBK:n riveissä. Seuraavalla kaudella Atakayi debytoi jalkapalloliigassa juuri Jaron paidassa. Hän onnistui maalinteossa toukokuussa 2015 kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana jalkapalloliigassa 16 vuoden ja 107 päivän iässä. Atakayi jatkoi pelaajauraansa Jarossa, vaikka seura putosi Ykköseen kauden 2015 päätteeksi.

Atakayi siirtyi vuonna 2016 Glasgow Rangersin riveihin. Hän pelasi ja harjoitteli Rangersin akatemiassa sekä reservijoukkueessa. Atakayi palasi Suomeen, mutta tällä kertaa SJK:hon kaudella 2019. Hän pelasi SJK:ssa kaudella 2019 lainasopimuksella ja palasi välillä takaisin Skotlantiin. SJK-siirrosta tehtiin kuitenkin pysyvä kaudeksi 2020. Atakayi on pelannut koko urallaan Veikkausliigassa yhteensä 45 ottelua ja viimeistellyt niissä neljä maalia.