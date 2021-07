TPS lainasi laitapuolustaja Joonas Sundmanin SJK:sta – "Olen kuullut Tepsin kannattajista paljon hyvää"

Jalkapalloliigassa pelaavan SJK:n 23-vuotias laitapuolustaja Joonas Sundman vahvistaa loppukauden ajan Turun Palloseuraa. 189-senttinen Sundman siirtyy raitapaitojen riveihin SJK:sta loppukauden 2021 kattavalla lainasopimuksella ja liittyy TPS:n harjoitusvahvuuteen välittömästi.

– Meillä on ollut laitapuolustaja haussa jo jonkin aikaa. Siitä tuli meille ongelma-alue, kun Samuel Mahlamäki ja Kalle Taimi loukkaantuivat. Nuori Severi Pöysä on pelannut erittäin hienosti, mutta me tarvitsimme silti vahvistusta sinne. Joonas on erinomainen pelaaja ja hänellä on äärimmäisen tärkeää kokemusta alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta sekä tietysti jalkapalloliigasta, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson painottaa seuran kotisivujen uutisessa.

– Hän oli todella innostunut tulemaan meille. Lähtökohtana on se, että hän pelaa ja saa vastuuta ja saa sitä myöden myös omaa uraansa uuteen nousuun. Me hankimme ensisijaisesti vasemman laitapuolustajan, mutta hän pystyy monipuolisena pelaajana ottamaan myös topparin tontin tarvittaessa haltuun. Hän on erittäin mieluisa hankinta meille, Johansson myhäilee tyytyväisenä.

Sundman on alun perin seinäjokelaisen juniorikoulun kasvatteja. Hän solmi helmikuussa 2014 sopimuksen Aston Villan kanssa, ja aloitti Englannissa seuran alle 18-vuotiaiden joukkueessa, mutta siirtyi vuonna 2016 birminghamilaisseuran alle 23-vuotiaiden joukkueeseen. Sundman palasi takaisin Suomeen ja SJK:n riveihin heinäkuussa 2017. Hän debytoi jalkapalloliigassa pian paluunsa jälkeen elokuun puolella. Sundman on pelannut kaudesta 2017 lähtien SJK:n riveissä yhteensä 56 jalkapalloliigan ottelua. Hänellä on kokemusta myös Suomen poikien ja nuorten maajoukkueista.

– Todella hyvillä fiiliksillä tulin Turkuun. Peliaikani on ollut aika vähissä ja olen odottanutkin lainasiirtoa. Tintin kanssa on käyty jo rooliani läpi ja lähtökohtana on laitapakin rooli vasemmalla, mutta myös topparin hommat ovat ok, Sundman listaa.

– Olen pakkina sellainen johtava pelaaja. Ohjaan mielelläni peliä ja pidän linjaa kontrollissa. Englannin vuosilta tuli matkaan kovuutta, mutta pelaan silti rehdisti. Myös pääpeli on iso vahvuuteni. Olen kuullut Tepsin kannattajista paljon hyvää, heidät tunnetaan vähän joka paikassa. Odotan, että pääsen näyttämään heille taitojani TPS-paidassa mahdollisimman pian, Sundman hehkuttaa.