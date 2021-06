TPS kiinnitti Pohjolaisen pitkällä sopimuksella – "Hänellä on näytön ja vastuunkannon paikka tällä kaudella"

Jalkapallon Ykkösessä pelaava TPS ja 18-vuotias keskikenttäpelaaja Santeri Pohjolainen ovat solmineet kauden 2023 loppuun asti kestävän jatkosopimuksen. Pohjolainen nousi TPS:n edustusjoukkueen harjoitusrinkiin mukaan jo kaudella 2019, ja hän debytoi jalkapalloliigassa Hakaa vastaan syyskuussa 2020. TPS:n oma kasvatti kuuluu myös Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkuerinkiin, ja hän on pelannut Ykkösessä tällä kaudella toistaiseksi kolme ottelua.

TPS:n päävalmentajan Jonatan Johanssonin mukaan Pohjolainen on kehittynyt paljon lisääntyneen vastuunsa myötä. Johansson uskoo Pohjolaisen pystyvän keskittymään jatkosopimuksen myötä rauhassa harjoitteluun ja kehittymiseen.

– Hän on erittäin taitava pelaaja ja hyvä prässääjä, jolla on erinomainen ensimmäinen kosketus palloon. Santerille sopii rooli linkkinä keskikentän ja hyökkäyksen välissä ja odotan häneltä vielä parempaa kenttäpelin hahmottamista sekä tehoja. Hänen maajoukkueleirinsä oli onnistunut ja hänen kehittymistään kiiteltiin myös siellä.

Turun Palloseuran urheilujohtaja Mika Laurikainen kertoo Pohjolaisen sopimuksen olevan askeleen kohti sitä pitkäjänteisyyttä, jossa TPS pitää omista kasvateistaan kiinni paremmin. Omien kasvattien sopimuksia on tulossa lisää jo lyhyellä aikavälillä.

­– Santeri on noussut nopeasti edustusjoukkueeseen ja hänellä on näytön ja vastuunkannon paikka tällä kaudella. Käymme jatkossa aina ensin omat pelaajamme tarkasti läpi, ja nyt edessä on myös GANT-akatemian nykyisten pelaajien arviointi sekä uusien pelaajien rekrytointi sinne, Laurikainen taustoittaa.