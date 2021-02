Kalle Taimi TPS:n puolustukseen

Jalkapallon Ykköseen valmistautuva TPS on solminut kauden 2021 kattavan sopimuksen laitapuolustaja Kalle Taimen kanssa. 29-vuotias Taimi on kotoisin Kaarinasta, mutta hän siirtyi Varsinais-Suomesta SJK:n organisaatioon Seinäjoelle jo kaudeksi 2011.

– Tästä tulee todella mielenkiintoinen projekti, kun meidän pitäisi nostaa TPS taas takaisin liigaan. Laitapakin tontista on puhuttu, mutta mikä tahansa puolustuslinjan rooli käy. TPS:llä on jo nyt koossa ihan kova joukkue, mukana on myös aika paljon liigakokemusta., Taimi kertoo TPS:n tiedotteessa.

– Kiva tulla samalla kotipuoleen takaisin. Täältähän kaikki lähti liikkeelle silloin aikanaan. Kaarinan Nappuloissa oma pelaamisen palo juniorina syttyi.

Taimi liittyy TPS:n harjoituksiin perjantaina.

Taimi edusti SJK:ta ja seuran reservijoukkuetta Ykkösen ja Kakkosen tasoilla kausina 2011–14. Hän pelasi kaudella 2014 lainalla myös joensuulaisessa Jipossa. Kaudeksi 2015 Taimi siirtyi Ykkösessä pelaavaan PS Kemiin ja oli nostamassa joukkuetta Veikkausliigaan kauden päätteeksi. Taimi debytoi kemiläisseuran paidassa liigassa kesäkuussa 2016. Hän pelasi avauskautensa aikana yhteensä 19 liigaottelua. Kausiksi 2017–18 hän siirtyi FC Lahden paitaan, jossa liigaotteluita kertyi 41. Hän siirtyi seuraavaksi kaudeksi KuPS:iin Kuopioon ja oli voittamassa Suomen mestaruutta kauden 2019 päätteeksi. Viime kaudella hän edusti IFK Mariehamnia ja pelasi 22 liigaottelua.

Taimi pelasi alkuvuodesta 2018 kaksi A-maaottelua, jolloin vastustajina olivat Jordania ja Malta. Taimi avasi maaliskuisessa Malta-ottelussa myös maalitilinsä maajoukkuetasolla.

TPS:n valmentaja Jonatan Johanssonilla on suunnitelmia Taimen varalle.

– Meillähän ei ollut yhtään laitapuolustajaa, kun aloitettiin uuden joukkueen kokoaminen. Nyt tilanne on ihan loistava, kun saatiin ensin Juri (Kinnunen) ja Samuel (Mahlamäki), ja nyt vielä Kalle mukaan. Tulemme testaamaan jossain vaiheessa myös kolmen linjaa. Jos meidän nuorelle joukkueelle tulee niitä vaikeampia hetkiä, niin nämä kokeneemmat pelaajat ovat silloin erityisen tärkeitä, Johansson tietää.

TPS:n joukkue alkaa olla kuta kuinkin koossa.

– Mikään salaisuus ei ole, että me haemme vielä hyökkääjää. Lisäksi haussa on hyökkäävä keskikenttäpelaaja, neuvotteluita käydään koko ajan. Jos hieman lasketaan yhteen, niin viime kauden joukkueesta on reilusti yli kymmenen pelaajaa mukana. Meillä on siis hyvä runko viime kaudesta, mutta kolmasosa silti on ja tulee olemaan uusia pelaajia. Omia kasvatteja pelaajista on aika tarkalleen 40 prosenttia, TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikainen laskeskelee.

– Alim Moundi on ollut perhesyistä nyt normaalia pidempään kotimaassaan Kamerunissa. Hänen kanssaan kaikki on jo periaatteessa sovittu, mutta on korrektia saada itse pelaajakin ensin paikan päälle Turkuun, ennen kuin aletaan julkaisemaan sopimuksia, Laurikainen vielä muistuttaa.