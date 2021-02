TPS kiinnitti puolustukseensa suomalais-kuubalaisen kiertolaisen

Ykköseen pudonnut Turun Palloseura leventää puolustustaan Samuel Mahlamäki Camacholla. 24-vuotias puolustaja allekirjoitti TPS:n kanssa kauden 2021 kattavan sopimuksen.

– Hänellä on erinomainen vasen jalka ja syötöt lähtevät terävästi ja tarkasti. Samuel pystyy pelaamaan paikkaa kuin paikkaa puolustuksessa, ja se tuo meille taas uusia vaihtoehtoja, päävalmentaja Jonatan Johansson toteaa seuran tiedotteessa.

Lahdessa jalkapallo-oppinsa saanut suomalais-kuubalainen puolustaja on ehtinyt kiertää jo ympäri Suomea Lapista Kymenlaaksoon. Ykkösessä Mahlamäki on pelannut yhteensä 54 ottelua KTP:ssä, AC Kajaanissa ja viime kaudella Vaasan Palloseurassa. Kakkosessa Mahlamäki on pelannut KäPassa, TP-47:ssa ja PS Kemissä.