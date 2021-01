Keskikenttäpelaaja Jalonen solmi kaksivuotisen sopimuksen TPS:n kanssa

Keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on solminut kaksivuotisen sopimuksen kasvattajaseuransa TPS:n kanssa. 15-vuotias Jalonen pelasi menneellä kaudella pääasiassa TPS:n P17-ikäluokan joukkueessa.

– Hienot fiilis, tulee uusia kokemuksia eteen. Jätkät ovat vähän isompia ja vanhempia, mutta pitää koettaa pysyä pystyssä ja mukana. Katsotaan, miten kaikki lähtee liikkeelle, mutta maksimitavoitteena olisi päästä pelaamaan Ykköstä. Tintti (Jonatan Johansson) ja Jon (Daly) ovat hyviä valmentajia, pidän heidän tyylistään, Jalonen sanoo TPS:n tiedotteessa.

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson kertoo, että sopimus on tärkeä jatkuvuuden kannalta, koska oma kasvatti haluaa jatkaa seurassa.

– Näen Japessa todella paljon potentiaalia, uskon hänen debytoivan edustusjoukkueessa jo tulevalla kaudella. Hän on taitava ja lupaava, mutta hänellä on paljon töitä vielä edessä. Meidän työtämme on tukea hänen kehitystään, kaikin mahdollisin keinoin, Johansson painottaa.

– Jappe on erittäin lahjakas jo kolmannen polven TPS-pelaaja. Hän harjoittelee jo edustusjoukkueen mukana, mutta tietysti koulunkäynnin ehdoilla. On hieno asia, että me pääsemme tekemään rauhassa hänen kanssaan töitä nämä tulevat tärkeät vuodet. Meillä on paljon erinomaisia esimerkkejä nuorista pelaajista ja heidän saamastaan vastuunkannosta, urheilujohtaja Mika Laurikainen toteaa.

Jasper Jalosen isä Jasse Jalonen pelasi TPS:n edustusjoukkueessa kausina 1992–95 sekä 2000–2001 yhteensä 128 sarjaottelua. Hänen isoisänsä Jouni ”Pappa” Jalonen kuului seuran kultaiseen sukupolveen ja hän oli voittamassa ainoana TPS-pelaajana kaikkia neljää Suomen mestaruutta vuosina 1968, 1971, 1972 ja 1975.