Oskari Jakonen aloittaa jo seitsemännen kautensa TPS:n riveissä

Hyökkääjä Oskari Jakonen aloittaa jo seitsemännen kautensa TPS:n edustusjoukkueen riveissä. 23-vuotias Jakonen on solminut TPS:n kanssa kauden 2021 kattavan jatkosopimuksen.

– Mahtavaa, että saan jatkaa pelaajauraani hienossa seurassa ja tutussa ympäristössä. Uusi treenijakso on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Joukkueen ydinryhmä alkaa olla kohta koossa ja tässä pitää vähän jo kokeneempana pelaajana olla mallina myös nuoremmille. Itsekin saan kunnon tilaisuuden näyttää, mitä ansaitsen ensi kaudella, Jakonen kiittelee.

– Me puhuimme pitkään heti kauden jälkeen. Osku on sellainen pelaaja, jolle pitää löytää oikea paikka ja oikea rooli. En onnistunut saamaan hänestä kaikkea hyvää irti viime kaudella. Oskulla oli myös vaihtoehtoja, mutta hän halusi kuitenkin jäädä edelleen meille. Hänellä on nyt merkittävä kausi edessä, rimaa pitää nostaa ja ottaa se iso rooli. Minä ainakin uskon siihen, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson vakuuttaa.

Jakonen siirtyi raitapaitoihin kasvattajaseuransa SalPan riveistä kaudeksi 2015. Hän pelasi TPS:n paidassa Jalkapallon Ykkösessä kausina 2015–17 ja –19 yhteensä 86 ottelua ja viimeisteli niissä 13 maalia.

Jakonen on pelannut Veikkausliigassa yhteensä 46 ottelua ja viimeistellyt niissä neljä maalia.

– Minulla on erittäin hyviä kokemuksia hänestä pelaajana. Hänellä on paljon enemmän annettavaa pelaajana kuin mitä viime kaudella saimme. Koko kausi 2020 oli vähän sellainen huonojen osien summa. Tiedän, että siellä kytee, on taitoa sekä isot näyttöhalut, urheilujohtaja Mika Laurikainen uskoo.