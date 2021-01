Jalkapallon Ykköseen valmistautuva TPS on solminut kauden 2021 kattavan jatkosopimuksen maalivahti Jere Koposen kanssa. 28-vuotias paikallisvastus Interin kasvatti Koponen aloittaa nyt kolmannen kautensa TPS:n edustusjoukkueessa.

Koponen nousi TPS:n ykkösmaalivahdiksi loppukaudesta 2019. Hän siirtyi raitapaitojen riveihin kesken kauden Liettuan pääsarjajoukkueesta, FK Palangasta. Koponen pelasi silloin loppukaudesta kaikki TPS:n pelit Ykkösessä ja oli nostamassa seuraansa jalkapalloliigaan liigakarsintojen kautta.

Viime kaudella Koponen pelasi TPS:n maalilla kaikki 22 liigaottelua täysillä peliminuuteilla sekä vielä KTP:tä vastaan tahkotut liigakarsintapelit päälle. Koponen debytoi liigassa jo kaudella 2013, ja hän on pelannut sen jälkeen yhteensä 64 ottelua ylimmällä sarjatasolla TPS:n, Interin ja SJK:n paidassa.

– Koposen jatkosopimus on meille erittäin tärkeä, hän pelasi uransa parhaan kauden. Jere on loistava urheilija, joka pystyy johtamaan ja organisoimaan myös muuta puolustusta. Hän on juuri sellainen kokeneempi johtajatyyppi, joita tähän joukkueeseen myös tarvitaan, TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikainen analysoi seuran tiedotteessa.

Maalivahti kertoo jatkavansa tutussa ympäristössä mielellään.

– Haasteellisesta viime kaudesta huolimatta nautin jalkapallosta ehkä enemmän kuin koskaan. Onnistuin ylläpitämään korkeaa tasoa läpi kauden ja vastuun kantaminen kasvatti, niin pelaajana kuin ihmisenäkin. Sille haluan jatkumoa. Pelaajan arki on täällä laadukasta ja näen, että sarjatason vaihtumisesta huolimatta pystyn edelleen kehittämään itseäni, Koponen pohtii.