Tommi Pikkarainen jatkaa TPS:n valmentajana ensi kaudella

Tommi Pikkarainen jatkaa TPS:n miesten edustusjoukkueen päävalmentajana kaudella 2020, kertoo TPS verkkosivuillaan.

Viime marraskuussa päävalmentajana aloittanut Pikkarainen, 49, solmi silloin 1+1-vuotisen sopimuksen seuran kanssa, ja nyt sopimukseen kuuluva optio on päätetty käyttää.

Viime kauden päätteeksi liigasta Ykköseen pudonnut TPS on jo varmistanut sarjassa toisen sijan, mikä oikeuttaa joukkueen karsimaan liiganoususta Veikkausliigassa toiseksi viimeiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan lokakuun lopussa.

– On sellainen fiilis, että homma on kesken tämän kauden osalta mutta myös pidemmässäkin aikavälissä työ on kesken. On tiettyjä juttuja, joita halutaan viedä eteenpäin, Pikkarainen kertoo.

– Meillä on kohtuullisen hyvä aloitusvuosi nyt loppusuoralla ja ehdoton ykköstavoitteemme on nousta liigaan karsintojen kautta. Uuden joukkueen rakentaminen pääsee nyt myös kunnolla käyntiin, Pikkarainen kertoo.

TPS:llä on sarjakautta jäljellä kolme ottelua sekä kaksi liigakarsintapeliä, joista ensimmäinen pelataan Turussa tortaina 24. lokakuuta. Vastaan asettuu liigassa toiseksi viimeiseksi sijoittunut joukkue. Karsinnan toinen osaottelu pelataan liigajoukkueen kotikentällä seuraavana sunnuntaina.

– Olemme saavuttaneet jo nyt minimitavoitteemme, eli liigakarsintapaikan. Aika monena kautena tällä pistetahdilla olisi oltu hyvin lähellä suoraa nousua. Jouduimme aloittamaan tämän kauden joukkueen kokoamisen aika tyhjältä pöydältä vasta marras-joulukuussa ja tämä tulos on siihenkin nähden vähintään kohtuullinen, FC TPS Turku Oy:n puheenjohtaja Jouko Peräaho kiittelee.

Pikkarainen on toiminut aikaisemmin valmennusurallaan myös muun muassa VPS:n päävalmentajana liigakausina 2010–11. Vaasan kausien jälkeen hänellä oli monivuotinen projekti koko TPS juniorijalkapallon valmennuspäällikkönä aina vuoteen 2016 asti.