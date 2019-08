TPS:lle jälleen vahvistus HJK:sta

TPS on hankkinut loppukaudeksi HJK:n nuoren keskikenttäpelaajan Otto Ollikaisen. Ollikaisen sopimuksessa on liigaoptio, eli hän jatkaa TPS:ssä myös ensi kauden, mikäli TPS nousee jalkapalloliigaan.

18-vuotias Ollikainen on alkukauden pelannut Klubi 04:n riveissä Kakkosessa. Hän on ollut myös kokoonpanossa liigajoukkueessa, mutta peliaikaa ei ole tullut. Viime kaudella Ollikainen debytoi liigassa juuri TPS:aa vastaan.

Ollikainen on pelannut lukuisia poikien maaotteluita. Viimeksi hän pelasi Suomen U18-ikäluokan maajoukkueessa Baltic Cupissa kesäkuun alussa.

– Otto oli harjoituksissamme mukana ensimmäisen kerran tiistaina, ja ensivaikutelma oli kaikin puolin erittäin positiivinen. Otto on erittäin nuori pelaaja vielä, eikä tietenkään valmis, mutta kyllä pelilliset ominaisuudet vakuuttivat. Hänellä on erinomainen pelikäsitys ja tekniikka kohdallaan. Hän pystyy pelaamaan tasapainoisesti molempiin suuntiin, mutta ehkä hän on ominaisuuksiltaan enemmän jopa keskikentän pohjan pelaaja, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen arvioi uutta suojattiaan tiedotteessa.

Ollikainen on TPS:n väreissä toinen nuori lainamies HJK:sta. Valtteri Vesiaho liittyi joukkueeseen jo aiemmin kesällä.

Ollikainen ei pelaa vielä huomenna KTP-pelissä.