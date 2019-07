TPS:n ja Kristian Heinolaisen tiet erkanevat

Laitapuolustaja Kristian Heinolaisen jalkapalloura jatkuu muualla kuin TPS:ssä. Seura tiedotti perjantaina, että Heinolaisen sopimus TPS:n kanssa on purettu.

– Meillä on kova kilpailu peliajasta myös puolustuspäässä ja Heinolaisen peliaika on jäänyt minimiin viime aikoina. Päädyimme yhteisymmärryksessä tähän ratkaisuun, ja hän on vapaa etsimään itselleen uuden seuran. Hänellä on varmasti hyvä ura edessään ja kiitän koko joukkueen puolesta häntä yhteistyöstä, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen kiittelee tiedotteessa.

20-vuotias Heinolainen pelasi TPS:n riveissä Ykkösessä tällä kaudella seitsemän ottelua. Hänen alkuperäinen sopimuksensa olisi kattanut kauden 2019 loppuun asti.

Heinolainen pelasi viime kaudella PS Kemin riveissä 24 Veikkausliigaottelua. Helsinkiläisen KontUn kasvatti kuului viime kesänä myös Suomen U19-maajoukkueeseen, joka pelasi EM-lopputurnauksessa Vaasassa ja Seinäjoella.