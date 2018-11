Petteri Joensuu on TPS:n jalkapallonaisten uusi päävalmentaja

TPS:n naisten edustusjoukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimitetty Petteri Joensuu seura tiedottaa. Vaasasta kotoisin oleva Joensuu ja TPS ovat solmineet yksivuotisen valmennussopimuksen kaudeksi 2019. Joensuu aloitti uuden valmennuspestinsä maanantaina, kun TPS palasi loman jälkeen yhteisharjoituksiin Kupittaalla.

36-vuotias Joensuu on toiminut viimeksi ÅIFK:n valmennuspäällikkönä. Hän on valmentanut aiemmin urallaan muun muassa FC Interin P20-joukkueen Suomen mestaruuteen. Joensuulla on valmentajana UEFA:n A-lisenssi.

Joensuu saa avukseen kokeneen Timo Saaren, joka oli jo viime vuonna yksi naisten edustusjoukkueen valmentajista. Joukkueen maalivahtivalmennuksesta vastaa edelleen Jani Tuomala. TPS:n huoltajana toimii myös kaudella 2019 Juha Alkio. TPS:n taustaryhmää täydennetään vielä marraskuun aikana.

Viime kauden valmennusryhmään kuulunut Juha Reini ei enää jatka naisten edustusjoukkueen valmennusryhmässä. Joonas Laurikainen keskittyy puolestaan jatkossa kokonaan TPS juniorijalkapallo ry:n valmennuspäällikön tehtäviin.

TPS:n taustaryhmä kokoaa parhaillaan naisten edustusjoukkuetta liigakaudeksi 2019. TPS sijoittui naisten liigassa kaudella 2018 kuudenneksi.