Sarjajumbona kärvistelevä TPS hankki kanadalaispelaajan – "Pelipaikka tuli pienenä yllätyksenä"

Kansallisen liigan hännillä ilman voittoja kyntävä TPS koettaa kääntää kurssiaan uudella pelaajahankinnalla. Joukkue hankki keskikentälleen 24-vuotiaan kanadalaisen Miranda Smithin, joka on viimeksi edustanut kotimaassaan Ottawa Gee-Gees -seuraa.

– Aktivoiduttiin pelaajamarkkinoilla ja pistettiin tutuille agenteille viestiä, että olisi käyttöä lisäpelaajille. Yksi agentti nosti esiin Mirandan ja kiinnostuttiin heti. Päästiin nopeasti juttuun, mutta koronan takia oli vaikeuksia saada Miranda Kanadasta Suomeen, päävalmentaja Sami Haltia totesi seuran tiedotteessa.

Smith on ollut Suomessa jo yli kaksi viikkoa ja päässyt tällä viikolla koronakaranteenista harjoittelemaan joukkueen kanssa. Hän on pelikelpoinen lauantain JyPK-ottelussa, joka on turkulaisille käytännössä pakkovoitto, jos se mielii kiriä edes karsijan paikalle.

– Pelipaikka Tepsissä tuli itselleni pienenä yllätyksenä. Tunnen muutaman pelaajan, jotka ovat pelanneet Suomessa, ja he kehuivat paikallista jalkapalloa, Smith kommentoi siirtoaan.