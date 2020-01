TPS:n Sini Laaksonen Unkarin mestarijoukkueeseen

Naisten jalkapalloliigassa TPS:ää koko liigauransa edustanut Sini Laaksonen jatkaa pelaajauraansa unkarilaisessa FTC-Telekomissa, joka tunnetaan paremmin nimellä Ferencváros eli "Fradi". Vuonna 1899 perustettu Ferencváros on koko Unkarin jalkapallohistorian menestynein seura.

Maaliskuussa 24 vuotta täyttävä Laaksonen allekirjoitti loppukauden kattavan sopimuksen budapestiläisseuran kanssa. Unkarin pääsarja on talvitauolla ja jatkuu taas maaliskuussa. Kahdeksan joukkueen sarja päättyy toukokuun lopussa. Laaksosella on sopimuksessaan optio myös kaudesta 2020–21.

– Tutustuin uuteen seuraani ennakkoon erittäin tarkasti ja kaikki näyttää lupaavalta. Olen ollut Budapestissa nyt muutaman päivän ja vakuuttunut näkemästäni. Tiedän, että "Fradi" on Unkarin puolustava mestari ja haluan auttaa joukkuetta uusimaan tittelin sekä pääsemään taas Mestareiden liigaan, Laaksonen kertoo TPS:n tiedotteessa.

Laaksonen debytoi naisten liigassa TPS-paidassa jo kaudella 2013. Hän kuului vuonna 2014 Suomen U20-ikäluokan maajoukkueeseen, joka pelasi historiallisesti MM-lopputurnauksessa Kanadassa. Laaksonen pelasi kausina 2016–19 osan vuodesta Suomessa ja osan Yhdysvalloissa, jossa hän opiskeli samalla Massachusettsin yliopistossa. Laaksonen sai biologian opintonsa päätökseen viime joulukuussa.

Laaksonen on pelannut koko liigaurallaan sekä samalla TPS:ssä tasan 100 liigaottelua ja viimeistellyt niissä 11 maalia.

– Meillä on tässä seurassa se periaate, että pyrimme auttamaan pelaajiamme ulkomaille, mutta toivotamme heidät mielellämme myös takaisin, silloin kun paluu kotimaahan on heille ajankohtaista. On hieno asia, että pelaajillemme on auennut ihan uusia mahdollisuuksia myös kansainvälisiltä kentiltä, TPS:n päävalmentaja Sami Haltia kiittelee.

Torstaina TPS tiedotti Emma Santamäen siirtymisestä Italian pääsarjaan.