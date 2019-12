TPS:n naisille tukku jatkosopimuksia

Naisten jalkapalloliigassa pelaava TPS:n naisten edustusjoukkue on solminut viisi uutta jatkosopimusta liigakaudeksi 2020. TPS:ssä jatkavat viime kausien runkopelaajiin kuuluneet maalivahti Inkeri Niemi sekä kenttäpelaajat Laura Kattelus, Netta Laasio, Jenni Rannus ja Saija Östlund.

– Joukkue on harjoitellut nyt reilut kolme viikkoa ja hyvä meininki on päällä, päävalmentaja Sami Haltia kertoo seuran tiedotteessa.

– Nyt saatiin kiinni taas seuraa jo vähän pidempään palvelleita pelaajia, joilta kaikilta odotan isoa roolia myös tulevalla kaudella. Harjoitusrinkimme on melko laaja ja mukana on myös nuorempaa kaartia. Tavoitteena on, että joukkue on pääosin koossa jo ennen joulua. Olemme joka suhteessa ajoissa liikkeellä ja suunnitelluissa aikatauluissa kiinni.

Haltia valmensi TPS:n naisia kausina 2014–17 ja palasi nyt päävalmentajaksi kahden kauden tauon jälkeen.