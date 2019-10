Sami Haltia palaa TPS:n naisten edustusjoukkueen päävalmentajaksi

Sami Haltia palaa kahden kauden tauon jälkeen takaisin TPS:n naisten edustusjoukkueen päävalmentajaksi. Haltia on solminut seuran kanssa kauden 2020 kattavan sopimuksen.

Haltia valmensi TPS:n naisten naisten edustusjoukkuetta vuosina 2014-2017. Hän palautti TPS:n naiset mitalijoukkueeksi 31 vuoden tauon jälkeen, kun seura voitti SM-hopeaa kauden 2016 päätteeksi. TPS voitti Haltian johdolla tuolloin koko seurahistoriansa yhdennentoista SM-mitalin. TPS sijoittui Haltian viimeisimmällä valmennuskaudella 2017, joukkue sijoittui Naisten liigassa neljänneksi, jääden silloin kolmen pisteen päähän SM-pronssista.

– Tartun haasteeseen erittäin innostunein mielin. Palo valmentamiseen on todella kova. Pidin ensin vuoden totaalisen tauon valmentamisesta, mutta viime kaudella olin taas jo mukana. Olen käynyt edellistä neljän vuoden jaksoa menestyksen ohella myös kriittisesti läpi ja uskon, että siitä on myös paljon opittavaa. Meillä on paljon suunnitelmia jo valmiina ja alamme avaamaan tätä kokonaispakettia asia kerrallaan pian kauden päättymisen jälkeen, Haltia painottaa.

Haltia toimi viime vuoden osa-aikaisena TPS:n tyttöjen ja naisten valmennuspäällikkönä.

Haltia seuraa tehtävässään Petteri Joensuuta, joka siirtyy puolestaan päättyvän kauden jälkeen TPS:n tyttöjen uudeksi valmennuspäälliköksi. Joensuun valmentama TPS sijoittuu Naisten liigassa tällä kaudella seitsemänneksi.