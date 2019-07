Mikko Korvenkari

USA:n naisten jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Megan Rapinoe herättää Yhdysvalloissa tunteita puolesta ja vastaan. Rapinoe ei ole pelännyt sanoa mielipiteitään esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksista ja presidentti Donald Trumpista. Julkisesti homoseksuaalisuudestaan kertonut Rapinoe on juhlinut tuoretta jalkapallon maailmanmestaruutta joukkuekavereidensa kanssa New Yorkissa, jossa kaikki eivät ole yhtyneet juhlaan positiivisissa merkeissä. New Yorkin poliisin NYPD:n viharikosryhmä tutkii parhaillaan vandaalitekoa, jossa Rapinoen julisteita tuhottiin Manhattanilla sijaitsevalla metroasemalla. Julisteita oli töhritty naisvihamielisillä ja homofobisilla kirjoituksilla.

– Vihalla ei ole sijaa meidän metrosysteemissämme. Siksi olemme antaneet asian NYPD:n tutkittavaksi. Puhdistamme tärveltyneet julisteet ja vaihdamme vahingoittuneet uusiin, New Yorkin metrosysteemin edustaja kertoi New York Post -sanomalehdelle.

Rapinoe on kohauttanut kotimaassaan kritisoimalla voimakkaasti presidentti Trumpia ja puolustaen vähemmistöjen oikeuksia.

– Meidän on rakastettava enemmän ja vihattava vähemmän. Velvollisuutemme on tehdä maailmasta parempi paikka elää. Sinä haluat vain tukahduttaa ja kieltää ihmisiä, viestitti Rapinoe presidentti Donald Trumpille CNN-kanavan välityksellä.