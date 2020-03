Huuhkajien odotettu ensiesiintyminen arvokisoissa viivästyy – jalkapallon EM-kilpailut siirtyvät vuodella

Joni Tuominen

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päätti tiistaina pitämässään hätäkokouksessa, että jalkapallon EM-kisoja ei pelata tulevana kesänä. Kisat oli tarkoitus pelata 12:ssa Euroopan maassa kesä-heinäkuussa, mutta koronavirus pakotti Uefan siirtämään kisoja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Norjan jalkapalloliitto Twitter-tilillään.

Kokouksessa päätettiin, että kilpailut tullaan järjestämään kesällä 2021. Kisojen avausottelu pelataan 11. kesäkuuta ja finaali vastaavasti tasan kuukautta myöhemmin.

Suomi selviytyi jalkapallon miesten EM-kisoihin ensimmäistä kertaa historiassaan. Se pelaa kisoissa samassa alkulohkossa Belgian, Tanskan ja Venäjän kanssa. EM-kisoihin on edelleen tarjolla neljä paikkaa, joiden kohtalo piti ratkaista jatkokarsintaotteluissa maaliskuun loppupuolella, mutta kyseisiä otteluita ei pystytä pelaamaan vallitsevan tilanteen vuoksi.

