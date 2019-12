Huuhkajat hakee EM-vauhtia kohtaamalla Ruotsin – toinen harjoitusvastustaja paljasti Suomi-ottelun jo viime viikolla

Harri Ahola

Suomen jalkapallomaajoukkueen ensimmäinen harjoitusottelu vuodelle 2020 on varmistunut. Huuhkajat kohtaa EM-kisojen alla 4.6. rakkaan länsinaapurin Ruotsin Tukholmassa Friends Arenalla.

Molemmat maat valmistautuvat ottelulla EM-kisoihin. Viimeksi maat kohtasivat Qatarissa tammikuussa, jolloin Suomi voitti Eero Markkasen maalilla. Tukholmassa on pelattu viimeksi vuonna 2011, jolloin Ruotsi murjoi Suomen tylysti 5–0.

Todennäköisesti Suomi pelaa kesäkuussa myös toisen harjoituspelin ennen kuin historiallinen arvoturnaus käynnistyy Kööpenhaminassa 13.6. ottelulla Tanskaa vastaan.

Lisäksi maaliskuussa on kansainvälinen maaottelutauko, jolloin on mahdollista pelata kaksi maaottelua parhaalla miehistöllä. Puola on paljastanut, että se kohtaa silloin Suomen kotikentällään.

Suomi on perinteisesti pitänyt myös tammikuussa pääasiassa Pohjoismaissa pelaaville pelaajille harjoitus- ja otteluleirin jossain lämpimässä maassa, mutta tänä vuonna Qatarissa pelattujen otteluiden synnyttämän paheksunnan myötä Palloliitto ei ole ainakaan vielä tiedottanut maajoukkueen pelaavan missään kuukauden kuluttua.

Päivitetty klo 16.12: Lisätty tieto maaliskuun Puola–Suomi-pelistä