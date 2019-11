Torilla tavataan: Huuhkajat kutsuvat koko Suomen kansanjuhlaan Helsinkiin – Lavalla nähdään ainakin JVG, Abreu, Kaija Koo ja Juha Tapio

Helsinki

Rebekka Härkönen

Suomen jalkapallomaajoukkueen historiallisen saavutuksen kunniaksi koko Suomi on tervetullut Kansalaistorille Helsinkiin. Palloliitto kertoo, että kansanjuhla järjestetään ensi tiistaina 19. marraskuuta kello 19 alkaen.

Koko Huuhkajien joukkueen lisäksi lavalle ovat lupautuneet ainakin JVG, Abreu, Kaija Koo ja Juha Tapio.

– Yllätyksiä unohtamatta, Palloliitto lisää silmää iskien Facebook-sivuillaan.

Kansalaistori sijaitsee aivan Helsingin keskustassa lähellä rautatieasemaa ja kaukoliikenteen linja-autoasemaa uuden Oodi-kirjaston vieressä.

Ikärajattomaan tapahtumaan on vapaa pääsy.

TV-kanava Nelonen lähettää juhlinnan suorana lähetyksenä tiistaina kello 19–21.

Huuhkajat sinetöi perjantaina ensimmäistä kertaa historiassaan paikan EM-kisoissa, jotka järjestetään kesällä 2020. Suomi kaatoi Liechtensteinin lukemin 3–0.

Peli pelattiin Huuhkajien kotikentällä Helsingin Töölössä.

Ennen kansanjuhlaa Huuhkajat lentää vielä Ateenaan, jossa se pelaa Kreikkaa vastaan EM-karsintojen pääottelun maanantaina.

Mutta tiistaina juhlitaan.

– Pelkkää voittoo Huuhkajat!! Torilla tavataan! hehkuttaa Kaija Koo Instgram-tilillään.

Palloliitto muistuttaa kaikkia kansajuhlijoita asiallisesta käytöksestä tiistain tilaisuudessa.

– Pyydämme juhlijoita käyttäytymään vastuullisesti.

Huuhkajien voittoa juhlitaan tiistaina Kansalaistorilla esteettömästi. Alueelle on järjestetty vessat.

Juhlintaa turvaavat järjestyksenvalvojat, jotka tunnistaa keltaisista ja oransseista huomioliiveistä. Paikalla on myös koulutettu ensiapuryhmä.

Alkoholijuomat, tupakointi ja kaikki vaaralliset esineet ovat tapahtuma-alueella kiellettyjä.

Kuvaaminen on sallittua vain kännykkä- ja pokkarikameroilla.

– Nauraminen, itkeminen ilosta ja huutaminen on suositeltua jos siltä tuntuu. Oi Suomi on! Palloliitto innostaa mutta muistuttaa, että korvatulppien käyttö on suositeltavaa kuulon suojelemiseksi.