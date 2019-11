Padot murtuivat päätösvihellyksen jälkeen – Kannattajat kentälle, katsomossa ikifanien silmät kostuivat

Ilari Tapio

Joonas Kuikka

Erotuomari vihelsi Suomi–Liechtenstein-ottelun päättyneeksi lukemiin 3–0 ja aloitti Suomen urheilussa uuden ajan, ajan jalkapallon arvokisoihin pääsyn jälkeen.

Kuin lähtövihellyksestä katsojat tulvivat kentälle, vaikka kuuluttaja oli kymmentä minuuttia aiemmin ehdottomasti kieltänyt ketään menemästä kentälle pelin aikana tai sen jälkeen. Pelaajat jäivät sekaan juhlimaan ja pientä kolhuakin taisi tulla nenään puolustaja Paulus Arajuurelle.

Päävalmentaja Markku Kanerva ymmärsi ottelun jälkeen kannattajien iloitsemista.

– Isoissa saavutuksissa on tapana, että porukka ryntää kentälle. Ymmärrän myös fanien tunteet, mutta säännöt on tehty noudatettavaksi. Jotain rangaistuksiakin tulee, Kanerva sanoi.

Kisapaikkaa ei Suomelta kuitenkaan vie mikään. Ilotulitukset valaisivat Töölön iltataivaan, täyteläinen kuu loisti pilvettömältä taivaalta.

Kaiuttimissa soi Tommi Läntisen Via Dolorosa. Laulu on symboloinut monelle kannattajalle Suomen maajoukkueen kärsimysten tietä. Nyt tie on kuljettu ja kärsimykset sovitettu.

Maaginen jalkapalloilta sai monien iäkkäiden kannattajien silmät kostumaan. Jotkut ovat odottaneet Suomen arvokisapaikkaa koko ikänsä, monet eivät ehkä uskoneet näkevänsä tätä hetkeä elämänsä aikana.

Sami Ignatius, Kimi Eskelinen ja Arto Ryynänen juhlivat ottelussa tonttulakit päässä pikkujoulua ja odottivat pukilta lahjoja. Teemu Pukki antoikin niitä toisella jaksolla kaksin kappalein.

– Pukki tekee kolme–muna, ennustivat miehet ja osuivat täysin oikeaan loppuluvuissa.

Miesten pikkujoulujuhlat jatkuvat hyvän ruoan ja seuran kanssa myöhään.

Maajoukkue ei ehdi ottelun jälkeen juhlia myöhään, vaikka ottaakin illalla hieman kuplivaa. Lauantaina on edessä lento Kreikkaan.

Tiistaina kello 19 Suomen maajoukkue juhlii Kansalaistorilla Helsingissä kansanjuhlassa.

Kesän 2020 jalkapallon EM-kilpailut järjestetään poikkeuksellisesti 11 eri valtiossa 12 kaupungissa. Kisaisännillä Englannilla ja Skotlannilla on oma jalkapallomaajoukkue, vaikka molemmat kuuluvat Britanniaan.

Suomi voi siis ennakkoon joutua lähes mihin tahansa Euroopan kolkkaan. Lohkoarvonta toteutetaan 30. marraskuuta. Tarvittaessa arvontaa jatketaan Kansojen liigan pudotuspelivaiheen jälkeen, jossa varmistuu neljä viimeistä kisapaikkaa.

Ajatuksena on se, että kaikki kisoihin selviytyneet kisaisännät pelaavat alkulohkoissaan ainakin kaksi ottelua kotistadionillaan.

Pietarin ja Kööpenhaminan lohkosta Kanerva sanoi, että se olisi hyvä, mutta pitää odottaa ensin arvontatulosta.

– En halua liikaa miettiä kisoja, niihin on seitsemän kuukautta aikaa.

Isännistä Englanti, Espanja, Italia ja Venäjä ovat jo varmistaneet kisapaikkansa. Suomi on lohkoarvonnassa kolmos- tai neloskorissa. Viimeisen Kreikka-karsintaottelun tulos voi merkitä paljonkin kisa-asetelmiin.

Jalkapallon EM-kisat alkavat 12. kesäkuuta 2020 Roomassa. Lohkovaihe päättyy 24. kesäkuuta. Finaali pelataan sunnuntaina 12. heinäkuuta Lontoon Wembleyllä.

Liput tulevat seuraavan kerran myyntiin joulukuussa lohkoarvonnan jälkeen. Kisamaiden kannattajilla on omat kiintiönsä, myös Suomella.