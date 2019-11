Vammat kiusaavat Huuhkajien avainmiehiä – katso tästä Markku Kanervan valinnat Liechtenstein-peliin

Harri Ahola

Loukkaantumishuolet ovat mutkistaneet Markku Kanervan työtä, kun hän on kasannut miehistöään EM-karsintojen päätöspeleihin. Varsinkin laitapuolustajaosastolla on pahoja puutteita, sillä Jere Uronen on varmasti sivussa nilkkavamman vuoksi ja Albin Granlundin pelikunto on epävarma.

Nyt ainoat varmat pakit ovat Jukka Raitala ja Juha Pirinen, mutta Kanervalla on myös muita vaihtoehtoja.

– Albin Granlundilla ollut takareiden kanssa ongelmia, mutta olen luottavainen, että hän mahdollisesti olisi mukana. Me olemme käyttäneet muun muassa Joona Toiviota laitapuolustajana. Thomas Lam pelaa seurassaan topparia, mutta on pelannut myös laitapakkia, Kanerva luetteli.

Tammikuun harjoituspelissä Huuhkajissa debytoinut Niko Hämäläinen voisi olla yksi vaihtoehto korvaamaan laitapuolustajia, mutta Yhdysvalloissa syntynyt ja kasvanut on ilmoittanut halustaan vaihtaa USA:n maajoukkueeseen. Skotlannin liigan Kilmarnockissa pelaavan Hämäläisen ratkaisu ei selvästi miellyttänyt Kanervaa.

– Toivon, että jos pelaajalla on tällaisia ajatuksia, niin hän keskustelisi päävalmentajan kanssa omasta asemastaan. Nyt hän vähän yllättäen teki tällaisen ratkaisun, Kanerva totesi, mutta kertoi että edustusoikeuden muutosta ei ole vielä sinetöity.

Huuhkaja-luotsi kertoi myös olleensa yhteydessä Interin Niko Markkulaan, jota kuitenkin vaivaa lonkkavamma.

Päävalmentaja Markku Kanerva on nimennyt pelaajat tuleviin EM-karsintaotteluihin! 💪



Joukkue kohtaa Liechtensteinin Telia 5G Areenalla 15.11. ja Kreikan Ateenassa 18.11. Kannustetaan Suomi kohti EM-lopputurnausta!



OI SUOMI ON! ❤️#Huuhkajat #SukupolvienUnelma #FINLIE #GREFIN pic.twitter.com/NTZkQTp9sy — Huuhkajat (@Huuhkajat) November 6, 2019

Urosen lisäksi toinen varma poissaolija on Montreal Impactin laitahyökkääjä Lassi Lappalainen, joka kärsii turkulaispuolustajan tavoin nilkkavammasta. Hänet korvaa paluun Huuhkaja-miehistöön tekevä Robert Taylor.

Toinen palaaja on pitkän loukkaantumisen jälkeen Hollannin liigan Zwollessa kentille palannut Thomas Lam, jonka monikäyttöisyyttä puolustuksessa ja keskikentällä Kanerva kehui.

Kaiken lisäksi kahden avainpelaajan pelikunto on vielä arvoitus. Kapteeni Tim Sparv ja lokakuun Bosnia-tappiossa jalkaansa loukannut Paulus Arajuuri eivät ole viime aikoina pystyneet pelaamaan seurajoukkueissaan.

Kanerva kuitenkin valitsi kaksikon mukaan.

– Toipuminen vammoista on sujunut odotetusti ja toiveissa on, että he pelaavat viikonloppuna seurajoukkueissaan.

Suomen tilanne EM-karsintojen loppusuoralla on loistava. Jäljellä on kotiottelu Liechtensteinia ja vieraspeli Kreikkaa vastaan. Niistä Suomi tarvitsee vain kaksi pistettä EM-paikan lopulliseen varmistamiseen, joten siihen riittäisi esimerkiksi jalkapallokääpiö Liechtensteinin kaataminen Töölön stadionilla ensi viikon perjantaina.

Siihen joukkue Kanervan mukaan myös tähtää.

– Kaksi pistettä pitää saada ja ilman muuta lähtökohta on, että kotiyleisön edessä halutaan ottaa se voitto ja kisapaikka. Mutta se ei tule sanomalla vaan tekemällä, hän linjasi.

Liechtenstein on näissä karsinnoissa onnistunut pelaamaan 1–1-tasapelin niin Kreikkaa kuin Armeniaakin vastaan. Kanerva muistuttikin, että vastaiskuissa pikkumaa pystyy olemaan vaarallinen.

– Jos joku näki heidän pelinsä Italiaa vastaan, niin tilanne olisi voinut olla minuutin jälkeen 1–0. Ja heillä oli toinen maalipaikka neljän minuutin kohdalla.

Huuhkajien viimeiset ottelut nähdään poikkeuksellisesti myös vapailla kanavilla, eikä pelkästään Viasatin eri palveluissa. Nelonen nimittäin näyttää sekä Liechtenstein- että Kreikka-ottelut omalla pääkanavallaan.

Liechtenstein-ottelu pelataan perjantaina 15.11. klo 19 ja karsinnat päättävä Kreikka-peli maanantaina 18.11. klo 21.45.

Keskiviikkona myös alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Juha Malinen julkisti oman joukkueensa 14.11. pelattavaan EM-karsintapeliin Romaniaa vastaan.

Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Juha Malinen (@jumalin) on nimennyt joukkueensa marraskuun EM-karsintaotteluun, kun U21-maajoukkue kohtaa vierasottelussa Romanian! 🇷🇴🆚🇫🇮



Ottelu on nähtävissä suorana lähetyksenä VeikkausTV:stä torstaina 14.11. klo 20.00. 📺#Pikkuhuuhkajat #ROUFIN pic.twitter.com/mB78WZes8T — Huuhkajat (@Huuhkajat) November 6, 2019

