Benjamin Källman sai yllätyskutsun Huuhkajiin – katso Suomen koko miehistö tästä

Harri Ahola

Huuhkajista löytyi yksi todellinen yllätysnimi, kun päävalmentaja Markku Kanerva julkaisi perjantaina maajoukkueen kesäkuun Bosnia- ja Liechtenstein-kamppailuihin. Hyökkääjien joukossa mukana oli Interin Benjamin Källman, joka on pelannut kevätkauden lainalla Tanskan liigan Vendsysselissä.

20-vuotiaalla kärkimiehellä on tähän mennessä vyöllään vain yksi talvimaaottelu vuodelta 2018, mutta parhaiden pelaajien karsintaryhmässä hän on mukana ensimmäisen kerran. Hyökkäyksessä on tilaa, sillä poissa ovat muun muassa nilkkavaivainen Fredrik Jensen, Jasse Tuominen sekä keväällä maajoukkueeseen paluun tehnyt Kasper Hämäläinen.

– Kasper Hämäläisellä sopimus loppuu ja hän katsoi, ettei osallistu näihin tapahtumiin, koska ei halua riskeerata loukkaantumisilla uutta sopimusta, Kanerva totesi julkistustilaisuudessa.

Suomi kohtaa seuraavissa maaotteluissa ensin Bosnian ensi viikon lauantaina Tampereella ja kolme päivää myöhemmin Liechtensteinin vierasottelussa Vaduzissa. Niihin Suomi saa vahvistusta puolustuksen sivustoille, kun mukana ovat sekä Suomen paras laitapakki Jere Uronen että oikean laidan ykkösvaihtoehto Jukka Raitala.

Jo eilen kerrottiin, että Roman Eremenkon mahdollinen paluu maajoukkueeseen viivästyy edelleen. Keskikenttämiestä pitkään vaivannut nivusvamma pakottaa hänet leikkaukseen.

Varsinaissuomalaisista pelaajista mukana ovat Källmanin ja Urosne lisäksi Lukas Hradecky, Albin Granlund ja Joni Kauko.

Suomen joukkue

Maalivahdit: Lukas Hradecky, Jesse Joronen ja Anssi Jaakkola

Puolustajat: Joona Toivio, Albin Granlund, Paulus Arajuuri, Jukka Raitala, Juha Pirinen, Jere Uronen, Sauli Väisänen ja Leo Väisänen

Keskikenttä ja hyökkäys: Joni Kauko, Tim Sparv, Glen Kamara, Rasmus Schüller, Robin Lod, Robert Taylor, Lassi Lappalainen, Simon Skrabb, Petteri Forsell, Pyry Soiri, Teemu Pukki, Rasmus Karjalainen ja Benjamin Källman