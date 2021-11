Inter jatkaa espanjalaiskomennossa – Miguel Grau odotetusti turkulaisjoukkueen peräsimeen

Viime viikolla päättyneellä kaudella jalkapalloliigan neljänneksi sijoittunut Inter on solminut päävalmentajasopimuksen Miguel Graun, 37, kanssa. Valenciasta kotoisin olevan 37-vuotiaan Graun sopimus Interissä on 2+1-vuotinen. Näin Inter jatkaa yhä espanjalaiskomennossa Jose Riveiron valmennettua turkulaisia edellisten kolmen kauden ajan. Graun sopimuksesta Interiin uutisoitiin jo muutama viikko sitten, ja lauantaina Inter vahvisti tiedon.

Graulla on reilun 15 vuoden valmennuskokemus erityisesti kotimaakuntansa vahvoista seuroista Valencia CF:sta ja Levantesta. Grau on lisäksi toiminut Almerian ja kyproslaisen Pafosin apuvalmentajana. Valmennustehtävien ohella Grau on toiminut valmentajakouluttajana Espanjassa. Interiin hän siirtyy Levanten organisaatiosta, missä hän on vastannut metodologiasta.

Interin urheilutoimenjohtaja Jani Meriläinen kertoo päävalmentajan rekrytointiprosessin olleen perusteellinen.

– Käänsimme kivet ja kannot ja pohdimme valintaa monelta kantilta. Loppuvaiheessa meillä oli monta hyvää ehdokasta, joista saimme tänne juuri haluamamme henkilön, Meriläinen toteaa Interin verkkosivuilla.

Se, että Interin päävalmentaja tulee jälleen Espanjasta ei ollut ennalta kiveen hakattua.

– Halusimme jatkumoa siihen, mitä täällä on tehty viimeiset vuodet. Kansalaisuudella ei ollut lopulta merkitystä, sillä haastattelimme valmentajia kaikkiaan neljästä eri maasta. Tärkeintä oli löytää valmentaja, joka sopii nimenomaan Interiin ja vastaa meidän tarpeitamme, urheilutoimenjohtaja painottaa.

Inter on taistellut viime vuodet mitaleista. Uuden projektin alkaessa odotusarvot Graun alaisuudessa eivät ole yksiselitteisesti sidottuna tiettyyn sarjasijoitukseen.

– Kukaan ei voi suoraan luvata menestystä. Haluamme, että jokapäiväisen toiminnan taso pysyy kaikilla mittareilla katsottuna korkealla. Kun tämä perusasia on kunnossa, niin pystymme varmasti menestymään edellisvuosien tapaan myös tulevaisuudessa, Meriläinen näkee.

Graulle suomalainen jalkapallo on ennestään tuntematonta, mutta hän hyppää uuteen tehtäväänsä innolla.

– Sekä perheeni että minä uskomme tämän olevan ideaali paikka elää onnellisesti. Olen innoissani, että pääsen rakentamaan joukkuetta sekä tapaamaan pelaajat ja fanit. Ne ovat minulle erityisiä hetkiä.

– Olen puhunut suomalaisesta jalkapallosta paljon Onni Valakarin kanssa. Hän puhui minulle paljon hyvää Suomesta ja suomalaisesta jalkapallosta. Uskon, että suomalainen ja espanjalainen kulttuuri mukautuvat hyvin yhteen, Grau kertoo kaksikon yhteisestä ajasta Pafosissa.

Uusi käskyttäjä myöntää olevansa jalkapallointoilija, jolle varsinkin hyökkäävä jalkapallo on lähellä sydäntä.

– Ensinnäkin rakastan jalkapalloa, kaikkea mitä siihen sisältyy, ilman poikkeuksia. Identifioin itseni hyökkäävän jalkapallon ystäväksi. Pallon hallitseminen ja pyrkimys hyökätä on tärkeää minulle. Pelien sisällä on monia eri pieniä pelejä, jotka kaikki täytyy hoitaa ja olla kilpailukykyinen. Kilpailuhenkisyys on aina avainasioita minulle, espanjalainen puntaroi.

Interin uuteen valmennustiimiin on kiinnitetty Graun avuksi Ramiro Muñoz sekä fyysiseen valmennukseen erikoistunut Xavi Calabuig. Espanjalaiskaksikosta Muñoz on monelle suomalaista jalkapalloa seuraavalle tuttu nimi, sillä hän tulee Turkuun SJK:n organisaatiosta.

Ennen mennyttä kauttaan Seinäjoella 27-vuotias valmentaja on toiminut urallaan urheilutieteiden opettajana Vierumäen opistossa sekä valmentajana kotikaupunkinsa Madridin Rayo Vallecanon nuorisoakatemiassa. Suomessa Muñoz on työskennellyt myös Helsingin Palloseurassa ja Vantaan Jalkapalloseurassa. Hän tulee toimimaan Interissä myös linkkinä edustusjoukkueen ja juniorijoukkueiden välillä.

38-vuotiaalla Calabuigilla on puolestaan vyöllään yli kymmenen vuoden kokemus kotimaansa huippujoukkueista. Häneltä löytyy työhistoriaa yhdessä Graun kanssa.

Calabuigin osaaminen ei rajoitu pelkästään fysiikkapuoleen, sillä mies on työskennellyt muun muassa Valencian U23-joukkueen apuvalmentajana ja Villarrealin edustusjoukkueessa scoutannut sekä analysoinut vastustajajoukkueita.

Viime kauden Interin taustaryhmästä jatkavat lisäksi valmentaja Erol Ates sekä fysioterapeutit Teemu Ahonen ja Ville Peltonen. Myös joukkueenjohtaja David Moore ja huoltaja Seppo Pajunen nähdään ensi kauden tiimissä.

Interin varapuheenjohtaja Nikolas Håkansin mukaan valmennustiimin valinnassa ja roolituksessa edustusjoukkueen ja junioritoiminnan yhdistämiselle on annettu erityistä painoarvoa.

– Xavilla, Ramirolla ja Teemulla tulee olemaan selkeät vastuut myös vanhimpien junioriemme tukena. Meille tärkeää on elinvoimainen pelaajapolku, jotta edustusjoukkueessa nähdään jatkossakin seuran omia kasvatteja. Haluamme entistä paremmin auttaa huipulle pyrkiviä junioreitamme nousemaan liigatasolle, Håkans painottaa.