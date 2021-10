Interin Furuholm lopettaa pelaajauransa: "En oikein keksinyt, millä tästä enää jaksaisi eteenpäin tarpoa"

Jalkapalloliigassa pelaavan Turun Interin kapteeni, 34-vuotias Timo Furuholm ripustaa nappikset naulaan tämän kauden päätteeksi. Uraa on jäljellä vielä kaksi ottelua, kun Furuholm pukee sinimustan paidan ylleen vielä keskiviikon Ilves- ja sunnuntain SJK-otteluissa.

– En oikein keksinyt, millä tästä enää jaksaisi eteenpäin tarpoa. On se fiilis, että kaikki on annettu pieneltä ihmiseltä. Ei päätöksenteko helppoa ollut, Furuholm kertoo lopettamispäätöksensä taustoja.

– Viime kauden lopulla oli ensimmäinen kerta, kun meinasi kallistua lopettamisen puolelle, mutta José Riveiro jatkoi vielä kaudella, ja ilmoitti haluavansa minut vielä projektiin mukaan. Se keikautti päätöksen. Kyllä kauden alusta asti on ollut se fiilis, että viimeistä kautta viedään. Yllättävän haastavaksi päätöksen myöntäminen on itselle kuitenkin käynyt, kun on pienestä asti tehnyt tätä, ”Furkka” toteaa.

Jalkapallo on ollut hyökkääjälle elämäntapa, ja Inter on ollut siinä valtavassa keskiössä.

– En usko, että missään toisessa seurassa olisin jatkanut näin pitkään. Tämä on ollut minulle koti missä olen saanut aina olla oma itseni.

– Interin menestys on ollut minulle kunnia-asia, mistä olenkin sitä voimaa paljon ammentanut. Epäilen sitä, että minulla olisi enää annettavaa uuteen projektiin, mikä on vääjäämättä uuden valmentajan myötä edessä, Furuholm sanoo.

Furuholm on Interin kaikkien aikojen paras maalintekijä. Jalkapalloliigassa hän on osunut Interille 85 kertaa, ja kun laskee mukaan myös osumat eri cupeissa, niin verkot ovat pöllynneet toistasataa kertaa.

Liigaotteluita kärkimiehelle on kertynyt yhteensä 228. Näistä neljä ensimmäistä tulivat FC Jazzin paidassa, mutta vuodesta 2005 lähtien hän on edustanut Suomen kentillä vain Interiä.

Furuholm murtautui viime vuosikymmenen alkuvuosina myös Suomen A-maajoukkueeseen, jossa otteluita kertyi pyöreät kymmenen. Maaliverkko heilui Huuhkajien paidassa kahdesti.