Henrik Moisander lopettaa uransa kauden päättyessä – "Europaikka ja mitali olisi hieno lopetus"

Turkulaisen Interin maalivahti Henrik Moisander päättää pelaajauransa meneillään olevaan jalkapallon liigakauteen. 36-vuotiaalla konkarilla on uraa jäljellä kolmen ottelun verran.

– Kauden aikana ajatus lopettamisesta vahvistui. Nyt on aika lähteä ja jatkaa muihin haasteisiin, Moisander kertoo Interin kotisivuilla.

Moisander on pelannut urallaan tähän mennessä 236 Veikkausliigan ottelua, joissa hän on torjunut nollapelin 79 kertaa. Tämän kauden 22 ottelussa hän on pitänyt maalinsa puhtaana kahdeksan kertaa.

Moisander kertoi valmennukselle päätöksestään keskiviikkona, ja joukkuekaverit saivat kuulla siitä torstain harjoitusten yhteydessä.

– Sanoin Josélle (Riveiro), että olen motivoituneempi kuin koskaan pelaamaan viimeiset kolme peliä. Europaikka ja mitali olisi hieno lopetus kaikille. Itselleni, seuralle, ihan kaikille.

Turkulainen on valittu liigan parhaaksi maalivahdiksi kausilla 2012 ja 2014. Palkintokaapista löytyy kaksi liigahopeaa ja kolme -pronssia. Myös cupmenestystä on tullut, sillä Moisander on voittanut Suomen cupin kahdesti ja kertaalleen Liigacupin.

Veikkausliigassa Moisander on edustanut Interin lisäksi Turun Palloseuraa, Vaasan Palloseuraa ja FC Lahtea. Eniten otteluita hänelle on kertynyt Interissä, jota ”Henkka” on edustanut viimeisen kuuden kauden ajan.

– Hienon ja pitkän uran olen saanut pelata. Meilläkin alkaa seurassa nyt uusi projekti, niin siinäkin mielessä aika tehdä tilaa muille, maalivahti jatkaa viitaten edustusjoukkueen valmennuksen vaihtumiseen.

– Lähtökohtaisesti minulla on aina ollut halu pelata niin kauan kuin paikat kestävät. Kivaa, että olen saanut pelata näin pitkään ja tässä vaiheessa uraa kotikaupungissa, Moisander fiilistelee.

Moisander vietti nuorena vuosia Ajaxin organisaatiossa Hollannissa sekä pätkän ruotsalaisen Assyriskan riveissä ennen liigadebyyttiään. Hän pelasi liigassa ensimmäisen kerran kaudella 2008 TPS:n paidassa.

– Se oli kotimatsi Hakaa vastaan ja pidin nollat. Se on jäänyt ihan kivana mieleen, Moisander muistelee.

Mikäli kaikki menee hyvin, Moisander pääsee päättämään pelaajauransa kotikatsomon edessä, kun Inter kohtaa mestaruussarjan päätöskierroksella SJK:n.

– Viimeisestä pelistä tulee spesiaali. Pääsen pelaamaan sen perheen ja läheisten edessä. Hienoa, että hoidettiin se HJK-peli runkosarjan lopussa niin, että saimme viimeisen pelin kotiin, Moisander paljastaa.

– Erityiskiitoksen haluan antaa vanhemmilleni kaikesta duunista ja kuskaamisesta, minkä he ovat eteeni tehneet. Tietysti kiitos myös Niklakselle, jonka kanssa parikymmentä vuotta menimme yhdessä. Hän on ollut iso tuki urani aikana, Henrik kiittää kaksoisveljeään.

