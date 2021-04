TPS vahvistaa keskikenttäänsä englantilaispelaaja Sonny Hiltonilla. 20-vuotias Hilton on jo saapunut Turkuun ja hän liittyy TPS:ään heinäkuuhun ulottuvalla lainasopimuksella. Hiltonilla on voimassa oleva sopimus lontoolaiseura Fulhamin kanssa. Hilton on pelaajatyypiltään hyökkäävä keskikenttäpelaaja.

Hiltonin alkuperäinen kotikaupunki on Liverpool. Hän siirtyi Fulhamin riveihin vapaalla siirrolla kesällä 2016 Tranmere Roverista vain 15-vuotiaana. Hilton aloitti Fulhamissa U18-ikäluokan joukkueessa, jossa hän on pelannut kausina 2016–19 yhteensä 50 sarja- sekä cupin ottelua ja viimeistellyt niissä yhdeksän maalia. Kausina 2017–21 hän on pelannut Fulhamin U23-joukkueessa 32 sarja- ja cupin ottelua ja viimeistellyt niissä kolme maalia.

Hilton on pelannut myös 4 U19-ikäluokan maaottelua sekä 3 U17-ikäluokan maaottelua Englannin paidassa. Hän kohtasi U19-ikäluokan maajoukkueessa syksyllä 2019 Ranskan, Belgian, Pohjois-Makedonian sekä Bosnia ja Hertsegovinan.

– Sonny on nuori ja lupaava Fulhamin pelaaja, joka sai nilkkavamman viime elokuussa. Hän on nyt taas mukana täysillä ja halusi jatkaa omaa kauttaan pidemmälle. Me etsimme tietynlaista pelaajaa Englannista ja Skotlannissa ja satuin tuntemaan Sonnyn asioidenhoitajan hyvin. Sieltä löytyi kontakti ja yhteys. Sonny pystyy pelaamaan keskikentällä oikeastaan kaikilla paikoilla, kuten kasi- ja kymppipaikoilla ja myös laidassa. Haluan hänestä linkin keskikentän ja hyökkääjiemme väliin. Sonny on ollut jo karanteenissa ja saamme hänet nyt heti harjoituksiimme mukaan, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson toteaa tyytyväisenä.

– TPS:llä on ollut hyvät yhteydet Fulhamiin jo vuosien takaa, eli hyvää historiaa sinne. Katsotaan, miten tilanne etenee nyt Sonnyn kanssa ja jatkossa myös Fulhamin kanssa. Sonnyn lainasopimus ulottuu nyt toistaiseksi heinäkuun 17. päivään asti. Saimme nyt hyökkäävän keskikenttäpelaajan, mutta meillä on edelleen myös hyökkääjä haussa. Meillä on olemassa myös laina-ajan jälkeisen ajan suunnitelma, TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikainen puolestaan taustoittaa.

TPS:ssä kausina 2009 sekä 2013-14 pelannut Wayne Brown saapui ensimmäisellä visiitillään Turkuun nimenoman Fulhamista. Brown pelasi TPS:ssä yhteensä 67 liigaottelua ja viimeisteli niissä 17 maalia. Hän voitti Pasi Rautiaisen valmennuksessa kaudella 2009 SM-pronssia sekä tuli valituksi liigan vuoden tulokkaaksi ja vuoden liigapelaajaksi. Kaudella 2010 TPS-paidassa pelasi lainalla toinen Fulhamin nuori pelaaja, Robert Milsom. Hän pelasi kaudella 2010 yhteensä 14 liigaottelua.