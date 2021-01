Espanjalainen Alejandro Sanz Interin keskikentälle

Jalkapalloliigaan valmistautuva turkulainen Inter on solminut pelaajasopimuksen espanjalaisen keskikenttäpelaaja Alejandro Sanzin kanssa. Aiemmin tässä kuussa sopimuksensa mallorcalaisen Atlético Balearesin kanssa päättäneen 27-vuotiaan Sanzin sopimus Interin kanssa kattaa kauden 2021.

Sanz on Real Sociedadin kasvatti. Kesään 2018 asti Sanz pelasi kasvattajaseurassaan, ja hänestä tuli Espanjan kolmannella sarjatasolla pelanneen kakkosjoukkueen eniten otteluita pelannut pelaaja. Ykkösjoukkueessa Sanz jäi kuitenkin ilman peliaikaa ja siirtyi Espanjan toisen sarjatason Numanciaan kausiksi 2018–20. Yhteensä 32 toisen sarjatason ottelun lisäksi Sanz on pelannut kaikkiaan 181 kolmannen sarjatason ottelua.

Interin päävalmentaja José Riveiro tuo Sanzista esiin erityisesti hänen runsaan kokemuksensa Espanjan sarjoista.

– Alejandro on hyvällä taustalla tuleva luova keskikentän keskustan pelaaja. Hän on jo kokenut pelaaja, joka pystyy johtamaan joukkuetta, espanjalaisvalmentaja kuvailee Interin tiedotteessa.

Riveiro on tyytyväinen löydettyään keskikentälle pelaajan, joka sopii haettuun rooliin. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, ettei pelkkä sopivan pelaajan löytäminen riitä.

– Pelaajana hänellä on hyvät yksilötaidot ja ymmärrys pelistä. Hän on fiksu pelaaja ja hän pystyy tuomaan pelaamiseemme järkeä ja logiikkaa. Seuraavaksi hänen on aika sopeutua Veikkausliigaan, olosuhteisiin ja pelitapaamme pärjätäkseen, Riveiro lisää.

Interin teknisen johtajan Vesa Mäen mukaan joukkue alkaa Sanzin sopimuksen myötä pian olla valmis.

- Olemme pitkällä neuvotteluissa. Joukkueeseen tulee vielä yksi tai korkeintaan kaksi pelaajaa, Mäki toteaa.

Inter pelaa ensi viikolla kauden ensimmäisen kilpailullisen ottelun, kun Suomen cupissa vastaan asettuu Honka.