Pikkuhuuhkajien vakiokasvo siirtyy Interiin – "Hänellä on potentiaalia päästä tärkeään rooliin"

Jalkapalloliigan Inter on solminut kaudet 2021 ja 2022 kattavan pelaajasopimuksen nuorten maajoukkuepuolustaja Juho Hyvärisen kanssa, seura tiedottaa. Rovaniemeltä kotoisin oleva 20-vuotias Hyvärinen siirtyy Interiin kasvattajaseurastaan RoPS:sta.

Pääasiassa puolustuksen oikeassa laidassa pelaava Hyvärinen on rovaniemeläisen jalkapallon suurimpia lupauksia viime vuosilta. Jo kaudella 2016 jalkapalloliigassa RoPS:ssa debytoineella Hyvärisellä on nyt kuitenkin edessään muutto Turkuun.

– Inter on hyvin organisoitu seura, jolla on kunnianhimoiset kehitystavoitteet kuten minulla henkilökohtaisesti ja ammattimaisuus sekä urheilijana toimiminen ovat huippuluokkaa. Tavoitteeni ovat korkealla ja tämä sopimus ehdottomasti auttaa minua lähemmäs tavoitteitani, Hyvärinen perustelee seuravalintaansa tiedotteessa.

Maajoukkueissa Hyvärinen on pelannut aina alle 16-vuotiaiden poikien joukkueesta lähtien yhteensä 28 ottelun verran. Nykyisin alle 21-vuotiaiden maajoukkueen vakiokasvoihin kuuluva puolustaja on ikänsä puolesta valittavissa U21-maajoukkueeseen myös seuraavissa karsinnoissa. Seurajoukkuepuolella Hyvärisellä on kovat odotukset itselleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Odotan itseltäni suurta voitonhalua ja kehittymistä jokaisella osa-alueella pelaajana. Interillä ja päävalmentaja (José) Riveirolla on varmasti minulle oikeita työkaluja kohti ehjiä sekä kehittäviä kausia, Hyvärinen uskoo.

Rovaniemellä kaikkiaan 84 jalkapalloliigan ottelua pelanneella Hyvärisellä on Interin päävalmentaja José Riveiron mukaan mahdollisuus päästä isoon vastuuseen Interissä.

– Hyvärinen on vasta kaksikymppinen, mutta pelannut jo yli 80 Veikkausliigan ottelua. Hänellä on potentiaalia päästä tärkeään rooliin Interissä ja uskon hänen nousevan hyvälle tasolle täällä. Pelaajana hän on aggressiivinen hyökkäysvaiheessa ja mielellään mukana hyökkäyksissä, Riveiro kuvailee.