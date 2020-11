Henrik Moisander jatkaa Interin maalilla

Jalkapalloliigan turkulaisjoukkue Inter on tehnyt jatkosopimuksen maalivahti Henrik Moisanderin kanssa. Yksivuotisen sopimuksen tehneelle 35-vuotiaalle Moisanderille kausi 2021 on jo kuudes Interin paidassa.

Liigatasolla 12 vuotta sitten debytoinut Moisander kuuluu nykyisistä liigavahdeista kokeneimpiin 214 pelatulla ottelullaan. Kausilla 2012 ja 2014 hänet valittiin Veikkausliigan parhaaksi maalivahdiksi. Tilastojen valossa Moisander pelasi myös hopeajuhliin päättyneellä viime kaudella erinomaisesti. Hän piti maalinsa puhtaana 9 kertaa 17 ottelussa ja päästi koko kaudella vain 11 maalia.

– Oli Inter-urani paras kausi. Ehkä tasaisuus yhdisti näihin kausiin, jolloin minut valittiin liigan parhaaksi. Näissä tilastoissa täytyy kuitenkin muistaa, että puolustaminen on kokonaisuus. Jos joukkueen puolustus toimii, ei tarvitse tehdä montaa huippupelastusta nollapeliin, Moisander arvioi Interin tiedotteessa.

Päättyneellä kaudella Interin puolustus oli 17 päästetyllä maalilla sarjan pitävin yhdessä HJK:n ja Hongan kanssa. Tiivis puolustus oli myös osatekijänä pitkän mitalittoman putken jälkeen Interin toiseen peräkkäiseen kakkossijaan Veikkausliigassa.

Moisanderin mukaan joukkueen kyky taistella kärkisijoista ja sitä kautta korkealla pysynyt motivaatio olivat tärkeimmät syyt jatkosopimuksen tekemiseen.

– Pelihaluja vielä löytyy. Toinen hopea peräkkäin on näyttänyt meidän olevan oikealla tiellä. Sama runko ja sama valmennus luo edellytykset sille, että myös ensi kaudella on näin, turkulaismaalivahti perustelee.

Interin päävalmentajana ensi kaudella jatkavan José Riveiron mukaan Moisander tarjoaa joukkueelle myös muuta kuin puolustusosaamista. Jatkosopimuksen puolesta puhuivatkin Riveiron mukaan monet seikat.

– Henkka on varma valinta. Hänellä on kokemusta ja tietoa suomalaisesta jalkapallosta. Samaan aikaan hän on todella ammattimainen ja järjestelmällinen tarjoten joukkueelle huipputaitoa pelin molemmissa vaiheissa. Hän on edelleen todella kunnianhimoinen, mikä on joukkueelle ehdottomasti hyvin tärkeää, Riveiro kuvailee.

Moisander mukaan luettuna Interillä on nyt sopimukset 14 viime kaudella pelanneen kanssa vähintään ensi kaudesta. Riveiron mukaan joukkueen rakentuminen on melko tyypillisessä vaiheessa tähän aikaan vuodesta.

– Tilanne on hyvä, mutta ei täydellinen. Haluamme selvittää joukkueen kasaamisessa tiettyjä avoimena olevia asioita, mutta pieni epävarmuus tässä vaiheessa kautta on täysin normaalia, espanjalaisvalmentaja muistuttaa.