Irlantilainen Jon Daly liittyy TPS:n valmennusryhmään ensi kaudeksi

Irlantilaisvalmentaja Jon Daly liittyy TPS:n edustusjoukkueen valmennusryhmään kuluvan kauden jälkeen, tiedottaa FC TPS.

37-vuotias Daly on valmentanut edelliset kolme kautta Skotlannin Valioliigaseura Heart of Midlothianissa pääasiassa apuvalmentajan roolissa. Hän tulee Turkuun TPS:n päävalmentajan Jonatan Johanssonin apuvalmentajaksi sekä seuran reservijoukkueen, TPS U23-joukkueen, päävalmentajaksi.

Daly aloitti valmennusuransa syksyllä 2015 Heart of Midlothianinissa nuorten valmentajana. Hän on toiminut kahteen otteeseen lyhyen aikaa myös Heartsin edustusjoukkueen väliaikaisena päävalmentajana.

– Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta saapua Turkuun ja siitä, että pääsen työskentelemään yhdessä Jonatanin kanssa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo UEFA Pro -valmentajakoulutuksessa Skotlannin jalkapalloliitossa. Tulen mielelläni uuteen ympäristöön ja kulttuuriin. Odotan tietysti myös innolla, että pääsen tapaamaan TPS:n henkilökuntaa, pelaajia ja kannattajia. Tavoitteena tietysti on, että autan omalta osaltani TPS:ää kehittymään seurana, Daly painottaa.

Pelaajaurallaan Daly pelasi U19-ikäluokan EM-lopputurnauksessa ja U20-ikäluokan MM-lopputurnauksessa Irlannin paidassa. Hän pelasi seuratasolla hyökkääjänä Englannissa ja Skotlannissa.

Päävalmentaja Johansson ja Daly ovat käyneet samoja UEFA:n valmennuskursseja Skotlannissa. Daly saa UEFA:n Pro -lisenssin ensi joulukuussa.

– Hän on persoonana hieman erilainen kuin minä, minkä näen kokonaiskuvassa vahvuutena. Jon on todella luotettava ja hänellä on erinomainen työmoraali. Hän ymmärtää erittäin hyvin pelaajia, mutta samalla erittäin vaativa heitä kohtaan, Johansson tietää.

– Jon tietää kokonaisvaltaisesti, mitä nuoret pelaajat tarvitsevat kehittyäkseen, myös henkisellä puolella. Uskon, että me saamme nuorista pelaajistamme tällä yhtälöllä enemmän irti. Reservijoukkue on erittäin tärkeä osa TPS:n edustusjoukkueen toimintaa ja suunnittelemme jatkossa molempien joukkueiden toiminnot yhdessä, Johansson taustoittaa.

Daly paikkaa TPS:n edustusjoukkueessa Joonas Laurikaisen, joka siirtyy tämän kauden jälkeen Tampereen Ilveksen organisaatioon. Dalyn ja TPS:n välinen valmennussopimus kattaa kauden 2021.

TPS ei ole nimennyt ensi kaudeksi vielä maalivahti- ja fysiikkavalmentajiaan.